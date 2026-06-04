Gặp lại anh hùng tham gia Kế hoạch phản gián CM12 lịch sử

Ông Phan Thành Lập là người trực tiếp tham gia, chỉ huy các chiến sĩ thực hiện 18 chuyến xâm nhập tàu của các toán biệt kích, tổ chức phản động lưu vong nước ngoài để tiếp nhận vũ khí vận chuyển vào đất liền; tiêu diệt, bắt sống nhiều tên biệt kích, phản động. Những ký ức của ông về Kế hoạch phản gián CM12 góp phần tái hiện trang sử oai hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Kế hoạch phản gián CM12 đập tan mưu đồ lật đổ chế độ

Ông Lập kể, tháng 9.1982, Công an tỉnh Cà Mau (cũ) thành lập đơn vị đặc biệt cho Kế hoạch phản gián CM12. Khi đó, ông Lập 27 tuổi, được giao làm đội trưởng của đơn vị đặc biệt, trực tiếp quản lý, chỉ đạo hơn 100 chiến sĩ.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thành Lập kể lại quá trình tham gia Kế hoạch phản gián CM12 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Suốt nhiều tháng, ông Lập cùng các chiến sĩ tập luyện vô cùng khó khăn, vất vả, thường xuyên tá túc tại Trại giam Cây Gừa và Phân trại cải tạo Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (cũ). Để hóa trang thành biệt kích, ông cùng các chiến sĩ phải để râu ria xồm xoàm, tóc dài như thiếu nữ; đồng thời ngày đêm khổ luyện dưới mương nước, bãi bồi để có sức dẻo dai, thích nghi với thời tiết mưa bão, sóng gió trên biển...

Các toán biệt kích, tổ chức phản động lưu vong nước ngoài thường sử dụng tàu để vận chuyển vũ khí, tiền giả. Mỗi tàu tải trọng hơn 10 tấn, máy có công suất 60 mã lực. Mỗi chuyến vận chuyển vũ khí thường đi cùng lúc 2 chiếc, chạy tốc độ cao.

Khi nhận tín hiệu tàu gần tới bờ biển Sông Đốc, Mỹ Bình, Bãi Ghe..,. ông Lập cùng các chiến sĩ dùng ghe gỗ tiếp cận, nhận vũ khí. Sau đó, vận chuyển vào bờ, tiếp tục bốc lên bãi tập kết, đưa lên xe chuyển lên TP.HCM.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thành Lập (trái) tham dự chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai, được tổ chức vào đêm 7.12.2025

ẢNH: HỮU THỌ

Những chuyến tiếp cận như vậy không chỉ vất vả mà rất nguy hiểm. Bởi các toán biệt kích, tổ chức phản động luôn kè kè súng trên tay. Khi các toán biệt kích thả những thùng vũ khí xuống biển, ông Lập cùng các chiến sĩ vớt lên tàu gỗ. Thùng nào bị bung, vỡ, rớt xuống biển thì các chiến sĩ phải lặn mò, bất chấp đêm tối, bão biển.

"Có những thùng vũ khí trôi dạt vào bãi bồi Sông Đốc, Mỹ Bình, người dân nhặt được giao cho công an địa phương và chúng tôi giải thích cho bà con đó là vũ khí do Liên Xô viện trợ, tàu bị chìm, trôi dạt vào bờ để tránh bị lộ", ông Lập chia sẻ.

Chiến công vang dội, biểu tượng của lòng trung kiên

Theo ông Lập, trong 3 năm (1981 - 1984), thế lực phản động thực hiện 18 chuyến xâm nhập bằng tàu biển vào huyện Trần Văn Thời (cũ), mỗi chuyến đều mang theo hàng chục tấn vũ khí, thuốc nổ cực mạnh, cùng hàng trăm tên biệt kích.

Đêm 9.9.1984 là chuyến xâm nhập cuối cùng, cũng là chuyến nguy hiểm nhất, do Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá cầm đầu. Chúng đi trên 2 chiếc tàu chở 10 tấn vũ khí từ nước ngoài về điểm tập kết tại Hòn Đá Bạc.

Hằng ngày, đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thành Lập chăm sóc vườn cây ăn trái, ao cá

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Xét thấy thời cơ đã chín muồi, lực lượng An ninh Việt Nam quyết định kết thúc Kế hoạch phản gián CM12 bằng trận đánh cuối cùng một cách trọn vẹn, đập tan mưu đồ phá hoại của bọn phản động. Chính ông Lập đã chỉ đạo trực tiếp tiêu diệt và bắt sống nhiều tên biệt kích, phản động.

Kế hoạch phản gián CM12 do cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) Phạm Hùng đặt tên trong kế hoạch đấu tranh tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" (do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu với mưu đồ gây bạo loạn, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta). Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián tại Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ). Địa danh này đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Nơi đây còn có nhà truyền thống, tượng đài chiến thắng CM12.

Khách tham quan, tìm hiểu Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Hòn Đá Bạc ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Kế hoạch phản gián CM12 thành công rực rỡ. Lực lượng công an bắt được 189 tên phản động lưu vong, thu giữ 143 tấn vũ khí, 90 tấn đạn dược, 1,2 tấn chất nổ, 14 tấn tiền giả; bắt và tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp, biệt kích, thu hàng trăm tấn vũ khí, nhiều phương tiện chiến tranh. Phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước, làm phá sản toàn bộ hoạt động vũ trang và xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam hòng gây bạo loạn, lật đổ...

Chuyên án kết thúc, cuối năm 1984, có 3 cá nhân và 2 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có ông Phan Thành Lập, khi đó mới 29 tuổi.

Đường vào Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Hòn Đá Bạc ngày nay ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau đó, ông Lập được Bộ Nội vụ rút về Trại Suối Máu, Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục cải tạo cho hơn 100 tên phản động lưu vong bị bắt giữ. Năm 1991, ông Lập học văn hóa ở tỉnh Tiền Giang (cũ), rồi làm Phó giám thị Trại giam Cây Gừa; Giám thị Trại giam Bạc Liêu. Năm 2000, ông giữ chức Trưởng phòng CSGT Công an Bạc Liêu (cũ), được phong hàm đại tá. Hiện đại tá Lập sống cùng gia đình tại khóm Kim Cấu, phường Vĩnh Trạch, Cà Mau.

Chiến công của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thành Lập trong Kế hoạch phản gián CM12 không chỉ góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc, mà còn là bài học về lòng dũng cảm, sự thông minh và ý chí kiên định cho thế hệ trẻ hôm nay.