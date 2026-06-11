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Giải trí Đời nghệ sĩ

Hôn phu Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau

Hữu Tín
Hữu Tín
11/06/2026 12:11 GMT+7

Rich Paul, vị hôn phu của 'họa mi nước Anh' Adele, gây chú ý khi chia sẻ về hành trình yêu đương của cả hai. Bên cạnh đó, anh còn kể câu chuyện từ bạn thành yêu và tiết lộ nguyên tắc riêng khi tiếp cận một ngôi sao lớn như Adele.

Theo Daily Mail ngày 10.6, Rich Paul lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm vốn được giữ kín suốt 5 năm qua với Adele trên chương trình Glass Half Full của Craig Melvin. Nhà sáng lập tập đoàn thể thao Klutch Sports Group cho biết anh và Adele quen biết nhau thông qua một người bạn chung và thường xuyên chạm mặt tại các sự kiện ở Hollywood.

Rich Paul giải thích ban đầu hai người chỉ duy trì mối quan hệ lịch sự, thân thiện, thường xuyên cười đùa và trò chuyện như những người bạn thông thường. Tuy nhiên, nam doanh nhân thừa nhận bản thân có một nguyên tắc nghiêm ngặt là không bao giờ chủ động tán tỉnh hay tiếp cận những ngôi sao nổi tiếng trong vòng kết nối này. Lý do được anh đưa ra là các ngôi sao lớn luôn phải đối mặt với sự săn đón phiền toái mỗi ngày, vì vậy anh không muốn tạo ra sự xung đột hay áp lực cho đối phương.

Mối quan hệ này hoàn toàn phát triển tự nhiên theo thời gian. Rich Paul hóm hỉnh chia sẻ sự thân thiện giữa hai người kéo dài cho đến khi anh chính thức lọt vào mắt xanh và trở thành "đối tượng bị chú ý" của nữ ca sĩ đoạt giải Grammy.

Bạn trai Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau - Ảnh 1.
Bạn trai Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau - Ảnh 2.

Adele và vị hôn phu Rich Paul đồng hành tại một sự kiện thể thao. Sau 5 năm gắn bó, cặp đôi quyền lực lần đầu hé lộ hành trình từ bạn thành yêu

ẢNH: AP

Tiết lộ bất ngờ về âm nhạc của Adele

Cũng trong buổi trò chuyện, vị hôn phu của Adele gây bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận anh không phải là người thường xuyên nghe các sản phẩm âm nhạc của cô. Dù am hiểu nhiều lĩnh vực và không thể tránh các bản siêu hit toàn cầu của Adele, Rich Paul cho biết anh không biết rõ tất cả các bài hát trong kho tàng âm nhạc của vợ sắp cưới. Kết thúc phần chia sẻ, nam doanh nhân còn hóm hỉnh đùa rằng nếu xét về giọng ca thì chính anh mới là người hát hay nhất trong nhà.

Adele và Rich Paul vướng tin đồn hẹn hò vào mùa hè năm 2021 khi cùng đi xem một trận đấu bóng rổ NBA. Đến tháng 8.2024, giọng ca Hello chính thức xác nhận việc đính hôn ngay trên sân khấu buổi hòa nhạc tại Munich (Đức) khi từ chối lời cầu hôn của một người hâm mộ với lý do bản thân sắp kết hôn.

Bạn trai Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau - Ảnh 3.
Bạn trai Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau - Ảnh 4.
Bạn trai Adele bất ngờ ẩn ý về góc khuất tình cảm sau 5 năm bên nhau - Ảnh 5.

Bên cạnh việc chăm sóc con riêng của hai bên, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ mong muốn sớm sinh thêm con chung để mở rộng tổ ấm

ẢNH: AFP/AP

Trước khi đến với Rich Paul, Adele đã có một con trai 13 tuổi tên là Angelo với chồng cũ Simon Konecki. Trong khi đó, Rich Paul cũng có 3 người con riêng đã trưởng thành. Cặp đôi từng bày tỏ mong muốn sẽ sớm có thêm con chung. Theo E! News, Rich Paul chia sẻ việc làm cha khi tuổi còn trẻ và bận rộn xây dựng sự nghiệp rất khó khăn, nhưng hiện tại anh đã kiên nhẫn hơn và sẵn sàng làm một người cha tốt nếu gia đình có thêm thành viên mới. 

Adele cũng từng hào hứng tiết lộ với khán giả trong một đêm nhạc rằng cô liên tục ghi lại những cái tên em bé mà cô yêu thích vào điện thoại, trong đó có hai cái tên là Parker và Spencer. Cô cũng từng ca ngợi vị hôn phu là một người đàn ông thông minh, hài hước và việc ở bên cạnh anh mang lại cho cô cảm giác bình yên, suôn sẻ chưa từng có.

Hiện tại, khán giả và truyền thông quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm 2028 của cặp đôi.

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