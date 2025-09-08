'Hồn thơ ngọc' kỷ niệm 2 năm ngày mất soạn giả Lê Duy Hạnh

Ca cảnh Nhớ ơn thầy (tác giả Thanh Hiệp, đạo diễn Lê Nguyên Đạt) mở đầu chương trình thật ngọt ngào, bởi soạn giả Lê Duy Hạnh dù không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng đã dìu dắt rất nhiều thế hệ nghệ sĩ, soạn giả, đạo diễn qua những trại sáng tác, những buổi làm việc trực tiếp khi dàn dựng… Bài vọng cổ tiếp theo là Lời ru cũng gợi những ký ức đẹp với ca từ rất gần gũi thiết tha mà giàu tính văn chương.

Tác phẩm của Lê Duy Hạnh luôn thấm đẫm chất văn chương và thể nghiệm nên đạo diễn Lê Nguyên Đạt quyết định chọn vở Hồn thơ ngọc để tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 tổ chức tại Ninh Bình vào tháng 11 tới. Hồn thơ ngọc vốn là kịch nói, đã được chính con trai Lê Duy Hạnh là Lê Hoàng Long chuyển thể sang cải lương, tác giả Nguyên Phương biên tập, và Lê Nguyên Đạt đạo diễn, mang đến một đêm mãn nhãn và xúc động với nét đẹp của cải lương vừa truyền thống vừa hiện đại.

Nghệ sĩ Bình Tinh vai công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn thơ ngọc ẢNH: H.K

Hồn thơ ngọc từng được NSƯT Tuyết Thu biểu diễn tại sân khấu 5B cách đây gần 20 năm gây ấn tượng rất lớn. Vở có duy nhất một diễn viên, cảnh trí gần như không có gì, nhưng nội lực của Tuyết Thu đã cuốn người xem suốt hơn 60 phút. Nay chuyển thành cải lương trên một sân khấu lớn, đạo diễn Lê Nguyên Đạt đã thêm vào hơn 50 diễn viên khác để tạo ra những lớp múa và vũ đạo tuyệt đẹp, hòa quyện với âm nhạc, khiến vở cải lương như một vở opera phương Đông đáng ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Bình Tinh được chọn đóng vai chính trong vở, bởi cô có lực hát và lực diễn, vũ đạo rất khỏe, đủ sức đảm đương suốt 80 phút. Vở diễn khắc họa trường đoạn cuối đời khi Ngọc Hân công chúa, vợ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, bị đối phương truy sát. Bi kịch của bà khiến hậu thế rơi nước mắt, Bình Tinh có thêm một vai hay trong sự nghiệp.

Đêm diễn còn có những gương mặt gạo cội như NSND Quế Trân, NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Hải Yến, NSƯT Tâm Tâm, Kim Tiểu Long, Điền Trung, Thanh Thảo, Trọng Nhân… làm nên một tổng thể hùng hậu.