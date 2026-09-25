Honda CR-V sẽ dùng hệ thống hybrid thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn

Theo trang Nikkei Asia, Honda đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai hệ truyền động hybrid thế hệ mới trên các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng, trong đó CR-V sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng công nghệ này. Việc sản xuất CR-V hybrid thế hệ mới sẽ bắt đầu từ tháng 2.2027 tại nhà máy của Honda ở Canada, sau đó mở rộng sang một số cơ sở sản xuất khác tại Mỹ.

Điểm đáng chú ý nhất trên CR-V thế hệ mới nằm ở hệ thống hybrid. Honda đang phát triển thế hệ thứ 5 của hệ truyền động này, thay thế cấu hình hybrid hiện được sử dụng trên nhiều mẫu xe như Accord, Civic và CR-V. Theo Nikkei Asia, hệ thống hybrid thế hệ mới của Honda kết hợp với nền tảng mới giúp trọng lượng được tối ưu, đồng thời cải thiện hiệu suất nhiên liệu hơn 10% so với hiện tại.

Honda đang phát triển thế hệ thứ 5 của hệ truyền động này, thay thế cấu hình hybrid hiện được sử dụng trên nhiều mẫu xe như Accord, Civic và CR-V Ảnh: HONDA

Cấu hình hệ thống hybrid mới của Honda dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, phun nhiên liệu trực tiếp, kết hợp cùng hai mô tơ điện. Đây là sự phát triển từ hệ thống hybrid 2 mô-tơ mà Honda đang sử dụng trên CR-V hiện nay. Các dòng xe sử dụng hệ thống này sẽ hợp tính năng S+ Shift để giả lập cảm giác chuyển số.

Không chỉ nâng cấp về hệ thống hybrid, CR-V và các mẫu xe hybrid của Honda sẽ còn được phát triển trên nền tảng khung gầm thế hệ mới. Sự kết hợp này, sẽ giúp trọng lượng xe giảm 90 kg so với thế hệ cũ.

Một mục tiêu khác của Honda là giảm giá thành hệ thống hybrid. Theo thông tin được công bố, hãng đặt mục tiêu giảm hơn 30% chi phí của hệ thống hybrid thế hệ mới so với hệ thống trang bị trên các mẫu xe thế hệ trước. Điều này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh các hãng xe đang phải cân bằng giữa chi phí phát triển xe điện và nhu cầu thực tế đối với xe hybrid. Trong năm 2026, Honda đã điều chỉnh chiến lược xe điện tại Bắc Mỹ, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch phát triển đối với thế hệ hybrid mới.

CR-V là một trong những mẫu Crossover chủ lực của Honda tại nhiều thị trường Ảnh: HONDA

CR-V là một trong những mẫu Crossover chủ lực của Honda tại nhiều thị trường. Trong khi đó, phân khúc SUV hybrid ngày càng cạnh tranh khi nhiều đối thủ chuyển mạnh sang các phiên bản điện hóa. CR-V vì thế có thể trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất trong chiến lược hybrid mới của Honda.

Nếu kế hoạch của Honda được triển khai đúng tiến độ, CR-V mới sẽ được sản xuất, phân phối từ năm 2027.