Honda đăng ký bản quyền tên gọi xe máy mới, dùng động cơ 160 phân khối?

Những năm gần đây, Honda liên tục phát triển mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc xe tay ga 160 phân khối. Tính đến thời điểm hiện tại, ở phân khúc này Honda đang cung cấp khá nhiều lựa chọn cho khách hàng, bao gồm: Honda Air Blade 160, Honda Vario 160, Honda SH160i ở Việt Nam hay Honda ADV 160, PCX 160 tại thị trường Indonesia cũng như một số quốc gia khác. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản dường như vẫn chưa muốn dừng lại.

Mới đây, PT Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác ở Indonesia được cho là đã đăng ký bản quyền tên gọi một mẫu xe mới trên trang Cơ sở dữ liệu Sở hữu trí tuệ (PDKI) của Tổng cục Sở hữu trí tuệ (DJKI) thuộc Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia. Tên mẫu xe được đăng ký Ryden 160.

Honda liên tục phát triển mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc xe tay ga 160 phân khối Ảnh: Honda

Theo dữ liệu từ trang thông tin chính thức của PDKI, đơn xin cấp bằng bản quyền tên gọi cho mẫu xe Ryden 160 được nộp vào ngày 11.6.2026 và được công bố vào ngày 17.6.2026. Tên thương hiệu này được đăng ký trong Nhóm 12, bao gồm các loại hàng hóa hoặc dịch vụ như xe máy, xe máy điện và các loại xe hai bánh tương tự.

Sự xuất hiện của cái tên Ryden 160 ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán trong giới đam mê xe máy. Bởi con số "160" từng được Honda sử dụng với nhiều dòng xe tay ga tầm trung đang có mặt trên thị trường Indonesia, chẳng hạn như Vario 160, PCX 160, ADV 160 và Stylo 160. Bên cạnh đó, cái tên "Ryden" chưa từng được đưa vào danh mục sản phẩm toàn cầu của Honda ở bất kỳ quốc gia nào. Điều này làm dấy lên khả năng cái tên gọi mẫu xe này được phát triển dành riêng cho thị trường Indonesia.

Honda đăng ký bản quyền tên gọi Ryden 160 cho mẫu xe mới tại Indonesia Ảnh: AI

Khi được các đơn vị truyền thông hỏi về việc đăng ký bản quyền tên gọi này, ông Ahmad Muhibbuddin, Tổng Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp tại PT AHM, giải thích rằng việc đăng ký tên hoặc nhãn hiệu là một thông lệ phổ biến đối với các công ty.

"Việc đăng ký bằng sáng chế là điều bình thường. Còn việc liệu nó có được sử dụng làm tên cho một mẫu xe máy mới hay không lại là vấn đề khác mà công ty sẽ phải quyết định vào thời điểm khác", ông Ahmad Muhibbuddin chia sẻ.

Thực tế, Việc đăng ký bằng cho một tên gọi thường là chiến lược của các nhà sản xuất nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) để tránh bị các bên khác sử dụng. Vì vậy, điều đó không có nghĩa là sản phẩm sẽ được ra mắt ngay lập tức. Tuy nhiên, với động thái của PT Astra Honda Motor (AHM) nhiều khả năng đơn vị này sẽ mang đến bất ngờ cho khách hàng Indonesia. Hiện tại, ngoại trừ Honda Air Blade 160, SH160i… các dòng xe tay ga 160cc còn lại đang được phân phối tại Việt Nam đều bán song song tại Indonesia.