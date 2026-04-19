Honda Square X125 ồ ạt về Việt Nam, giá 88 triệu sẵn sàng đến tay khách hàng

Không lâu sau khi "dạm ngõ" thị trường xe máy Việt Nam, mới đây mẫu xe tay ga - Honda Square X125 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với số lượng lớn, kèm nhiều lựa chọn màu sắc đồng thời được các đơn vị phân phối công bố giá bán.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lô xe Honda Square X125 về Việt Nam lần này do Rebel Motor - một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy tại TP.HCM nhập khẩu từ nhà máy thuộc liên doanh Sundiro Honda ở Trung Quốc. Đây là đơn vị thứ hai nhập khẩu Square X125 về Việt Nam.

Lô xe Honda Square X125 về Việt Nam lần này có số lượng lên đến hàng chục chiếc, tương ứng với 3 lựa chọn màu sắc

Khác với thời điểm vào cuối tháng 3.2026 khi Honda Square X125 về Việt Nam với 1 chiếc duy nhất, lô xe lần này có số lượng lên đến hàng chục chiếc, tương ứng với 3 lựa chọn màu sắc (trắng, xanh lục và vàng cát), nhằm cung cấp lựa chọn đa dạng, phong phú hơn cho khách hàng ưa chuộng dòng xe tay ga này. Đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết, lô xe Honda Square X125 về Việt Nam lần này được phân phối thông qua một số cửa hàng như Cub House, Cub Shop tại TP.HCM và cửa hàng xe máy Phương Nam vừa khai trương ở Cà Mau. Các đơn vị này chào bán Honda Square X125 với giá 88 triệu đồng.

Mức giá này ngang ngửa các mẫu xe cao cấp như Honda SH 125i hay Honda Super Cub C125 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Dù vậy, với kiểu dáng mới lạ, phong cách cá tính đồng thời cho phép chủ xe cá nhân hóa bằng các gói phụ khác nhau… Honda Square X125 lập tức nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng.

Ngay sau khi chính thức khai trường, đi vào hoạt động và mở bán Honda Square X125, cửa hàng xe máy Phương Nam đã bàn giao những chiếc Honda Square X125 đầu tiên đến tay khách hàng. Đại diện cửa hàng này cho biết: "Trong bối cảnh thị trường xe máy ngày càng cạnh tranh, sự khác biệt với những sản phẩm như Square X125 chính là yếu tố quyết định. Xe máy Phương Nam Cà Mau đang lựa chọn con đường riêng, phục vụ những khách hàng đam mê nhất và hiểu xe nhất".

Honda Square X125 là mẫu xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc, được phát triển bởi liên doanh Sundiro Honda dành riêng cho thị trường Trung Quốc và hiện có mặt tại Việt Nam thông qua một số đơn vị không chính hãng. Ngay từ khi xuất hiện, mẫu xe đã nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế vuông vức dạng "khối hộp" độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với xu hướng bo tròn phổ biến trên thị trường xe tay ga hiện nay.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần, bao gồm đèn pha trung tâm và hệ thống đèn định vị ban ngày bố trí xung quanh, mang lại diện mạo hiện đại và khả năng nhận diện cao. Xe được trang bị màn hình hiển thị màu kích thước 5 inch, cung cấp đầy đủ thông tin vận hành cho người lái.

Honda Square X125 sử dụng mâm đúc với kích thước bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, đi kèm hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS cho cả hai bánh, đảm bảo an toàn khi vận hành. Hệ thống treo trước dạng phuộc ống lồng có ốp cao su bảo vệ, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi, mang lại sự ổn định và êm ái trên nhiều điều kiện đường sá.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ eSP dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,7 lít/100 km, hỗ trợ sử dụng xăng E5 và E10, phù hợp với xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Ngoài ra, Honda Square X125 còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB, hệ thống đèn hazard và nút passing, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng trẻ. Bình xăng dung tích 5,7 lít được đặt phía trước, tối ưu không gian và tăng tính tiện lợi khi sử dụng.

Tại Việt Nam, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm nhiều phụ kiện chính hãng đi kèm như khung chống đổ, giỏ trước, baga sau… nhằm cá nhân hóa chiếc xe theo nhu cầu sử dụng. Đại diện Rebel Motor cho biết, Honda Square X125 sẽ được phân phối trên toàn bộ hệ thống trên toàn quốc trong thời gian tới.