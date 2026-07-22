Honda Vario 125 tại Việt Nam thay đổi, thêm bản tay lái trần

Sau gần 3 năm gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu xe tay ga thể thao Honda Vario 125 vừa được Honda Việt Nam làm mới nhằm gia tăng sức hút với khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh với nhiều lựa chọn mới.

Bản nâng cấp lần này thuộc thế hệ mới nhất của Vario 125 từng ra mắt tại thị trường Đông Nam Á từ năm 2022. Trước đó, Honda Vario 125 mới từng được Honda cùng đối tác liên doanh tại Indonesia trình làng gồm bản Vario 125 CBS và biến thể Vario 125 Street mang phong cách mới.

Honda Vario 125 CBS và biến thể Vario 125 Street mang phong cách mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: Honda

So với phiên bản tiền nhiệm, Vario 125 mới sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao hơn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ lại phong cách đặc trưng của dòng Vario 125 nhưng "dàn áo" được trau chuốt lại bằng những đường nét góc cạnh, cứng cáp hơn. Phần đầu xe không có nhiều thay đổi, tuy nhiên yếm trước được thiết kế mới với cụm đèn pha đặt thấp, tạo hình chữ V đồng thời có kích thước lớn hơn. Dải đèn LED định vị mảnh hơn phanh tách giữa đèn pha và đèn xi-nhan đặt cao hơn mẫu cũ. Bên cạnh đó, hai bên yếm trước còn được thiết kế thêm hai khe gió.

Hai bên thân xe cũng tạo điểm nhấn với những đường nét góc cạnh, gân guốc hơn trong khi phần đuôi xe không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp này, Honda Vario 125 mới được Honda bổ sung thêm bản Street, thiết kế tay lái dạng trần được lấy cảm hứng từ các dòng xe naked, đi kèm hai phối màu đen mâm cam và đen mâm trắng. Bộ tem xe được tái thiết kế với các mảng đồ họa sắc nét.

Honda Vario 125 mới gồm bản Street đều dùng động cơ xăng eSP 125cc làm mát bằng dung dịch tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop). Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản Vario 125 đời mới đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, hướng tới việc giảm thiểu lượng phát thải trong đô thị.

Honda Vario 125 mới từng được Honda trình làng thị trường Indonesia Ảnh: Kompas

Các phiên bản đều sử dụng lốp trước kích thước 90/80, lốp sau 100/80 kết hợp mâm xe thể thao 14 inch. Vario 125 vẫn dùng hệ thống phanh kết hợp CBS gồm phanh đĩa và phanh tang trống phía sau.

Về tiện nghi, bản nâng cấp của dòng xe tay ga này sở hữu hộc chứa đồ 18 lít bên dưới yên xe. Ngoài ra, còn được trang bị móc treo đồ, hộc đồ nhỏ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type C và khóa thông minh Smartkey. Bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường, nhiên liệu…

Honda Việt Nam chưa công bố giá bán Honda Vario 125 mới, trước đó tại Indonesia, Honda Vario 125 mới cung cấp ba lựa chọn gồm bản Vario 125 CBS tiêu chuẩn giá 24,41 triệu rupiah tương đương 38,6 triệu đồng, bản Vario 125 CBS có hệ thống tạm dừng khởi động động cơ giá 26,065 triệu rupiah tương đương 41,2 triệu đồng và bản Vario 125 Street giá 26,499 triệu rupiah tương đương 41,9 triệu đồng.