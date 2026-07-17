Mua Honda Vario Evo 160 sử dụng 1 ngày, khách hàng tố xe bị chảy dầu

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda cùng đối tác tại Indonesia vừa trình làng mẫu Honda Vario Evo 160 - phiên bản mới của dòng xe tay ga tầm trung hút khách nhất xứ vạn đảo trong những năm gần đây. Tại Indoneisa, Honda Vario Evo 160 được AHM phân phối 3 phiên bản, gồm Vario Evo 160 CBS, Vario Evo 160 CBS Nitro và Vario Evo 160 giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng. Hệ thống đại lý ủy quyền của AHM bắt đầu phân phối Vario Evo 160 đến khách hàng từ đầu tháng 7.2026. Tuy nhiên, khi vừa mới nhận xe và sử dụng được một ngày, một khách hàng ở huyện Pringsewu, tỉnh Lampung, Indonesia gặp phải sự cố không mấy dễ chịu khi xe bị rò rỉ dầu động cơ.

Honda Vario Evo 160 được AHM phân phối 3 phiên bản, giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng Ảnh: Honda

Ông Arshaka Ghani Wicaksana, người đầu tiên phản ánh vụ việc và đăng tải video lên mạng xã hội cho biết chiếc Honda Vario Evo 160 do anh trai của ông ấy vừa mua. Chiếc xe này được mua trả góp mà không cần trực tiếp đến đại lý. Toàn bộ quy trình được tiến hành trực tuyến và đơn vị phân phối đã tiến hành kiểm tra trước khi giao xe.

Trao đổi với trang Kompas, ông Arshaka Ghani Wicaksana, chia sẻ: "Chiếc Honda Vario Evo 160 do anh trai tôi đặt mua được đại lý giao xe vào ngày 10.7.2026, khoảng 12 giờ trưa. Vì việc mua bán không thực hiện trực tiếp tại đại lý, nên chúng tôi không tự chọn xe. Khi nhận bàn giao chiếc trông bình thường và không có dấu hiệu hư hỏng".

Sau khi nhận xe, chủ sở hữu đã dựng chân chống giữa, khởi động xe trước khi chạy quanh nhà với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm sau, dầu bắt đầu nhỏ giọt trên sàn nhà khu vực để xe. "Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện hóa ra rất nhiều dầu đã bị rò rỉ khiến bụi bám vào động cơ. Từ đó, chúng tôi lập tức liên hệ với đại lý", ông Arshaka Ghani Wicaksana nói thêm.

Chiếc Honda Vario Evo 160 bị người dùng phản ánh chảy dầu sau khi sử dụng Ảnh: Arshaka Ghani Wicaksana

Khách hàng yêu cầu đổi xe mới nhưng bị đại lý từ chối

Sau khi phát hiện vấn đề, ông Arshaka Ghani Wicaksana cùng anh trai đã liên hệ với đại lý để phản ánh về vấn đề gặp phải với chiếc Vario Evo 160 vừa mua. Phía chủ xe đã yêu cầu nhà phân phối đổi xe khác vì cho rằng việc một chiếc xe máy mới bị rò rỉ dầu chỉ sau một ngày là điều không bình thường.

"Khi đến đại lý, chúng tôi đã khiếu nại và yêu cầu đổi xe khác vì cho rằng việc một chiếc xe máy mới bị rò rỉ dầu chỉ một ngày trước đó là điều không thể chấp nhận được", ông Arshaka cho biết.

Tuy nhiên, đại lý đã từ chối đề nghị này. Thay vào đó, chiếc Vario Evo 160 được đại lý kiểm tra sửa chữa theo chế độ bảo hành, yêu cầu phải tháo rời động cơ để xác định nguyên nhân rò rỉ dầu và tiến hành sửa chữa. Ông Arshaka thừa nhận rằng ông và anh trai mình rất thất vọng vì động cơ của chiếc xe máy mới phải tháo rời.

Chiếc Vario Evo 160 được đại lý kiểm tra sửa chữa theo chế độ bảo hành, yêu cầu phải tháo rời động cơ để xác định nguyên nhân rò rỉ dầu Ảnh: Kompas

"Thành thật mà nói, tôi và anh trai không hài lòng với giải pháp đó. Một chiếc xe máy mới phải tháo rời động cơ khi vừa mua và sử dụng được một ngày. Chúng tôi thậm chí đã yêu cầu thay động cơ mới, nhưng vẫn không được chấp nhận", ông Arshaka Ghani Wicaksana chia sẻ.

Nhà sản xuất nói gì?

Trước vấn đề người dùng gặp phải với chiếc Honda Vario Evo 160, phía AHM mới đây cũng đã đưa ra ý kiến. Trả lời truyền thông liên quan đến vụ việc này, ông Ahmad Muhibbuddin, Tổng Giám đốc truyền thông PT Astra Honda Motor (AHM) cho biết, nguyên nhân rò rỉ dầu chưa thể được kết luận trước khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Theo ông, đội ngũ kỹ thuật đã liên lạc với người tiêu dùng và hiện đang xử lý vấn đề liên quan đến chiếc xe. "Chúng ta phải xem xét và kiểm tra trước, xem nguyên nhân gây ra rò rỉ là gì?" ông Ahmad Muhibbuddin chia sẻ với trang Kompas.

Ông cũng xác nhận rằng quy trình xử lý chiếc xe máy gặp sự cố của khách hàng đang được tiến hành. Bằng cách này, AHM đảm bảo rằng các khiếu nại của khách hàng không bị bỏ qua và được theo dõi thông qua các thủ tục bảo hành và kiểm tra kỹ thuật bởi mạng lưới đại lý.

Theo đại diện Astra Honda Motor (AHM), đội ngũ kỹ thuật đã liên lạc với người tiêu dùng và hiện đang xử lý vấn đề liên quan đến chiếc xe

Ảnh: Kompas

So với phiên bản Honda Vario 160 hiện đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 vừa ra mắt gần như lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn. Vario Evo 160 tiếp tục sử dụng hệ thống khung sườn eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) được dập hàn laser giúp trọng lượng xe nhẹ hơn. Động cơ trên Honda Vario Evo 160 cũng đã được nâng cấp cơ cấu truyền động và bản lập trình ECU giúp xe vận hành mượt mà ở dải tua đầu, giảm thiểu tối đa hiện tượng rung ga đầu. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop System) giúp tăng hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu.