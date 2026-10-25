Honda Vario Evo 160 đăng ký bản quyền, chờ ngày gia nhập thị trường Việt Nam

Trước đó, vào cuối tháng 6.2026 Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda cùng đối tác tại Indonesia vừa trình làng ở xứ vạn đảo. Ở lần đổi mới này, Honda không chỉ thay đổi tên gọi khi bổ sung thêm hậu tố Evo (viết tắt Evolution) vào tên gọi của Honda Vario 160 mà còn trau chuốt kiểu dáng, tinh chỉnh động cơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Tại thời điểm đó, Honda Vario Evo 160 được nhiều người đồn đoán sẽ sớm được đưa về phân phối tại Việt Nam, bởi trước đây các phiên bản tiền nhiệm của mẫu xe này đã được Honda Việt Nam (HVN) cũng như một số cửa hàng không chính hãng phân phối. Điều này càng có cơ sở khi mới đây, dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 10.2026 đã xuất hiện một số thông tin về Honda Vario Evo 160.

Dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 10.2026 đã xuất hiện một số thông tin về Honda Vario Evo 160 Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Cụ thể, Công báo sở hữu công nghiệp số 469, tập A, quyển 2 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật ngày 15.10.2026 đã xuất hiện thông tin về Honda Vario Evo 160. Theo đó, kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe máy tay ga này được nộp đơn đăng ký từ ngày 18.8.2026 và công bố đơn vào ngày 15.10.2026, chắp bút bởi hai nhà thiết kế có quốc tịch Indonesia và Thái Lan.

So với phiên bản Honda Vario 160 hiện đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 gần như lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện rõ ở phần yếm trước với dàn áo được tạo dáng bằng những đường cắt xẻ táo bạo. Cụm đèn pha thiết kế lớn hơn sử dụng đèn LED kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày (DRL) vuốt cao giúp tăng độ nhận diện. Trong khi thân xe, đuôi xe được vuốt gọn gàng kết hợp đèn hậu LED đồ họa chữ X.

Honda Vario Evo 160 từng ra mắt tại Indonesia vào tháng 6 năm nay Ảnh: Detikoto

Vario Evo 160 tiếp tục sử dụng hệ thống khung sườn eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) được dập hàn laser giúp trọng lượng xe nhẹ, linh hoạt. Thế hệ mới của mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 160cc làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14 Nm.

Tuy nhiên, theo AHM, động cơ trên Honda Vario Evo 160 đã được nâng cấp cơ cấu truyền động và bản lập trình ECU giúp xe vận hành mượt mà ở dải tua đầu, giảm thiểu tối đa hiện tượng rung ga đầu. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop System) giúp tăng hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Indoneisa, Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối 3 phiên bản, gồm Vario Evo 160 CBS, Vario Evo 160 CBS Nitro và Vario Evo 160 Ảnh: Detikoto

Honda Vario Evo 160 vẫn có sẵn các trang bị tiện nghi như màn hình LCD hiển thị thông tin, hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB…

Tại Indoneisa, Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối 3 phiên bản, gồm Vario Evo 160 CBS, Vario Evo 160 CBS Nitro và Vario Evo 160 giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng.