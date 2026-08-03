Honda Vario 125 bản tay lái trần có gì khác biệt?

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Cao hơn bản Đặc biệt 1 triệu đồng, Honda Vario 125 Street tạo khác biệt bằng thiết kế tay lái trần, cách phối màu tương phản và bộ tem mang phong cách đường phố.
Honda Việt Nam vừa công bố giá bán lẻ đề xuất của mẫu Vario 125 mới. Theo đó, dòng xe tay ga thể thao này dự kiến chính thức bàn giao đến tay người dùng Việt trong tháng 8.2026 với 2 phiên bản, gồm bản Đặc biệt có giá 42,69 triệu đồng và bản Street niêm yết 43,69 triệu đồng, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10%.
So với bản Đặc biệt, khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Vario 125 Street nằm ở khu vực điều khiển. Thay vì được che phủ bằng các mảng nhựa như thiết kế xe tay ga truyền thống, phần tay lái được để lộ, tạo cảm giác khoáng đạt và gợi liên tưởng đến những mẫu xe mang phong cách đường phố
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Phiên bản Street được cung cấp với hai lựa chọn phối màu gồm đen kết hợp vành cam và đen đi cùng vành trắng. Màu vành được phối đồng bộ với tem xe, giúp mỗi lựa chọn tạo ra một cá tính riêng thay vì chỉ thay đổi màu sơn trên dàn áo
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt vẫn sử dụng cụm tay lái có phần ốp bao quanh, phù hợp với người dùng ưa chuộng kiểu dáng kín đáo và quen thuộc hơn. Bản này được làm mới bằng các lựa chọn màu sơn nhám, nhưng không có cách phối vành tương phản như trên bản Street
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Bên cạnh khác biệt giữa hai phiên bản, Vario 125 mới cũng được điều chỉnh thiết kế. Phần đầu xe tạo hình góc cạnh hơn, kết hợp hệ thống đèn LED với nhận diện chữ V mới. Cụm đèn trước và đèn hậu được vuốt thanh mảnh, góp phần tạo cảm giác gọn gàng hơn cho tổng thể xe
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Như vậy, Vario 125 Street không khác bản Đặc biệt về sức mạnh hay nền tảng vận hành. Khoản chênh lệch 1 triệu đồng chủ yếu đổi lấy thiết kế tay lái trần, bộ tem riêng và cách phối màu cá tính hơn. Đây cũng là lựa chọn hướng rõ đến nhóm khách hàng xem chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần thể hiện phong cách cá nhân
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