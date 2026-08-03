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Xe Thị trường

Honda Vario 125 bản tay lái trần có gì khác biệt?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
Cao hơn bản Đặc biệt 1 triệu đồng, Honda Vario 125 Street tạo khác biệt bằng thiết kế tay lái trần, cách phối màu tương phản và bộ tem mang phong cách đường phố.

Honda Việt Nam vừa công bố giá bán lẻ đề xuất của mẫu Vario 125 mới. Theo đó, dòng xe tay ga thể thao này dự kiến chính thức bàn giao đến tay người dùng Việt trong tháng 8.2026 với 2 phiên bản, gồm bản Đặc biệt có giá 42,69 triệu đồng và bản Street niêm yết 43,69 triệu đồng, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10%.

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 1.

Honda Vario 125 mới tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích kiểu dáng thể thao, nhỏ gọn. Đáng chú ý nhất trong lần thay đổi này là sự góp mặt của phiên bản Street sử dụng tay lái trần, lần đầu được Honda Việt Nam đưa vào danh mục Vario 125 phân phối chính hãng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 2.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 3.

So với bản Đặc biệt, khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Vario 125 Street nằm ở khu vực điều khiển. Thay vì được che phủ bằng các mảng nhựa như thiết kế xe tay ga truyền thống, phần tay lái được để lộ, tạo cảm giác khoáng đạt và gợi liên tưởng đến những mẫu xe mang phong cách đường phố

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 4.

Honda cho biết, thiết kế tay lái trần không chỉ nhằm tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn hướng đến tư thế điều khiển tự nhiên, thoải mái hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt của bản Street chủ yếu nằm ở phong cách, trong khi kết cấu khung xe và nền tảng vận hành vẫn tương đồng với bản Đặc biệt

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 5.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 6.

Phiên bản Street được cung cấp với hai lựa chọn phối màu gồm đen kết hợp vành cam và đen đi cùng vành trắng. Màu vành được phối đồng bộ với tem xe, giúp mỗi lựa chọn tạo ra một cá tính riêng thay vì chỉ thay đổi màu sơn trên dàn áo

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 7.

Bộ tem mới kéo dài từ phần đầu đến thân xe, sử dụng các mảng đồ họa sắc nét và cách sắp xếp tương phản. Đây là một trong những chi tiết giúp bản Street trông gần với phong cách xe độ hơn, phù hợp với nhóm khách hàng muốn chiếc xe có diện mạo nổi bật ngay khi xuất xưởng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 8.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 9.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt vẫn sử dụng cụm tay lái có phần ốp bao quanh, phù hợp với người dùng ưa chuộng kiểu dáng kín đáo và quen thuộc hơn. Bản này được làm mới bằng các lựa chọn màu sơn nhám, nhưng không có cách phối vành tương phản như trên bản Street

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 10.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 11.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 12.

Bên cạnh khác biệt giữa hai phiên bản, Vario 125 mới cũng được điều chỉnh thiết kế. Phần đầu xe tạo hình góc cạnh hơn, kết hợp hệ thống đèn LED với nhận diện chữ V mới. Cụm đèn trước và đèn hậu được vuốt thanh mảnh, góp phần tạo cảm giác gọn gàng hơn cho tổng thể xe

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 13.

Xe tiếp tục sử dụng sàn để chân dạng phẳng, một trong những chi tiết mang tính thực dụng của Vario 125. Thiết kế này tạo thêm khoảng trống cho người lái, đồng thời thuận tiện khi cần đặt túi xách hoặc một số vật dụng trong quá trình di chuyển hàng ngày

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 14.

Phía trước xe còn có móc treo đồ, hỗ trợ người dùng mang theo túi nhỏ. Đây là chi tiết không quá nổi bật về mặt thị giác nhưng có giá trị sử dụng thực tế, nhất là với một mẫu xe tay ga chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 15.

Ở hệ thống bánh xe, Vario 125 được trang bị phanh đĩa trước với thiết kế dạng lượn sóng, kết hợp bộ vành đúc thể thao và lốp không săm. Xe vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, chứ chưa được bổ sung công nghệ chống bó cứng phanh ABS

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 16.

Khu vực người lái bố trí bảng đồng hồ LCD toàn phần, hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu. Trên bản Street, đồng hồ đặt phía trên cụm tay lái trần nên tạo cảm giác tách biệt và dễ quan sát hơn so với cách bố trí bao quanh bởi dàn nhựa

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 17.

Các tiện ích đáng chú ý khác gồm khóa thông minh Smart Key, cốp dưới yên dung tích 18 lít và hộc chứa đồ phía trước. Cổng sạc trên Vario 125 mới cũng được chuyển từ chuẩn USB Type A sang Type C, phù hợp hơn với thiết bị điện tử hiện nay

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 18.

Vario 125 phiên bản mới tiếp tục sử dụng động cơ 125 phân khối, kết hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Điểm mới nằm ở việc động cơ được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trên cả hai phiên bản

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 19.
Honda Vario 125 bản ghi-đông ‘trần’ có gì khác biệt? - Ảnh 20.

Như vậy, Vario 125 Street không khác bản Đặc biệt về sức mạnh hay nền tảng vận hành. Khoản chênh lệch 1 triệu đồng chủ yếu đổi lấy thiết kế tay lái trần, bộ tem riêng và cách phối màu cá tính hơn. Đây cũng là lựa chọn hướng rõ đến nhóm khách hàng xem chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần thể hiện phong cách cá nhân

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

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