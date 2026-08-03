Honda Vario 125 bản tay lái trần có gì khác biệt?

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt vẫn sử dụng cụm tay lái có phần ốp bao quanh, phù hợp với người dùng ưa chuộng kiểu dáng kín đáo và quen thuộc hơn. Bản này được làm mới bằng các lựa chọn màu sơn nhám, nhưng không có cách phối vành tương phản như trên bản Street