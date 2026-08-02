Xe máy xăng vẫn ồ ạt gia nhập thị trường Việt Nam

Những tháng gần đây, thị trường xe máy Việt Nam trở nên sôi động với sự xuất hiện liên tiếp của nhiều mẫu xe máy xăng mới. Điều đáng chú ý là các sản phẩm không chỉ đến từ những thương hiệu quen thuộc như Honda, Yamaha, Suzuki hay Kymco mà còn có sự góp mặt của những thương hiệu mới, cho thấy sức hút của phân khúc xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn chưa hề suy giảm.

Xe máy xăng vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam

Cùng với sự phát triển đa dạng của thị trường xe máy điện, xe máy xăng với nhiều mẫu mã mới thuộc nhiều phân khúc vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam. Ở phân khúc xe côn tay thể thao, Suzuki mang trở lại mẫu Satria 150 mới nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Trong khi đó, Yamaha cũng tạo được sự chú ý khi tung ra thị trường thế hệ mới của Exciter 155 với nhiều nâng cấp về thiết kế và trang bị. Đây đều là những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích cảm giác lái thể thao.

Suzuki đưa Satria 150 mới nhập từ Indonesia trở lại thị trường Việt Nam hai phiên bản

Ảnh: B.H

Trong khi đó, phân khúc xe tay ga cũng ghi nhận nhiều mẫu xe mới trải đều ở nhiều tầm giá khác nhau. Kymco lần lượt đưa ra thị trường mẫu People R 125 và Sky Town 150 nhằm mở rộng danh mục xe. Honda tiếp tục bổ sung Vario 125 phiên bản mới. Bên cạnh đó, các dòng xe tay ga cao cấp như SH150i nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý hay mới đây là sự xuất hiện của phiên bản giới hạn Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 cũng được tung ra thị trường, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu những mẫu xe hiếm.

Bản giới hạn Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 vừa được nhà phân phối tung ra thị trường Ảnh: B.H

Không chỉ dừng ở xe phổ thông, phân khúc mô tô phân khối lớn cũng khá nhộn nhịp. Honda CB500SF Super Four cùng CBR500R Four cũng được phân phối thông qua các cửa hàng không chính hãng. Trong khi đó, thương hiệu Hyosung của Hàn Quốc cũng gia nhập cuộc chơi với mẫu cruiser - GV350X. Sự xuất hiện của những mẫu mã này không chỉ góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho người yêu xe, mà còn cho thấy các hãng vẫn đánh giá cao tiềm năng của thị trường mô tô tại Việt Nam.

Vì sao xe máy xăng vẫn được các hãng đầu tư phát triển?

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, mảng xe máy điện đang phát triển mạnh mẽ về mẫu mã cũng như doanh số; tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa thị trường xe máy xăng mất đi sức hấp dẫn.

Thực tế, xe máy xăng vẫn đang chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng xe máy lưu hành tại Việt Nam. Hạ tầng cung cấp nhiên liệu đã phủ rộng trên cả nước, trong khi hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng cũng không ngừng hoàn thiện… Đây là những lợi thế mà xe máy điện cần thêm thời gian để bắt kịp.

Thương hiệu Hyosung của Hàn Quốc cũng gia nhập cuộc chơi với mẫu cruiser - GV350X Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, không phải nhóm khách hàng nào cũng sẵn sàng chuyển sang xe điện. Với những người thường xuyên di chuyển đường dài, sinh sống ở khu vực nông thôn hoặc chưa có điều kiện sạc điện thuận tiện, xe máy xăng vẫn là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, phạm vi hoạt động lớn và độ bền đã được kiểm chứng qua nhiều năm.

Một yếu tố khác là nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng. Trong khi xe máy điện đang phát huy lợi thế ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, các dòng xe côn tay thể thao, xe tay ga cao cấp hay mô tô phân khối lớn vẫn chủ yếu sử dụng động cơ xăng. Đây là những phân khúc mang tính cá nhân hóa cao, nơi khách hàng không chỉ quan tâm đến phương tiện di chuyển mà còn đề cao cảm giác lái, âm thanh động cơ, khả năng vận hành và giá trị thương hiệu.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự phát triển của xe máy điện chắc chắn sẽ tạo sức ép ngày càng lớn đối với xe máy xăng trong những năm tới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hạ tầng sạc, giá thành sản phẩm, công nghệ pin cũng như thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Xe máy điện sẽ tiếp tục mở rộng thị phần ở một số phân khúc, trong khi xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong ngắn hạn Ảnh: B.H

Trong ngắn hạn, thị trường xe máy Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì sự song hành giữa xe máy xăng và xe máy điện. Xe điện sẽ tiếp tục mở rộng thị phần ở một số phân khúc, trong khi xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ đạo ở nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chuyển dịch công nghệ, sự cạnh tranh giữa xe máy xăng và xe máy điện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hãng liên tục đổi mới sản phẩm, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, thay vì khiến một phân khúc nhanh chóng bị thay thế.