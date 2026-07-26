Sức mua tăng trưởng, xe máy mới ồ ạt gia nhập thị trường Việt Nam

Sau giai đoạn tăng trưởng chậm trong những năm trước, thị trường xe máy Việt Nam đang cho thấy tín hiệu "tăng tốc" trở lại. Nhu cầu mua sắm xe máy gia tăng kéo theo cuộc đua mẫu mã giữa các nhà sản xuất, phân phối ngày càng sôi động khi những mẫu xe mới liên tiếp tung ra thị trường nhằm đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng.

Người Việt tiêu thụ bao nhiêu xe máy mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026?

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM, trong 6 tháng đầu năm 2026, các thành viên hiệp hội đã bán ra 1.367.552 xe, tăng 83.261 xe, tương đương 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy đã bước vào giai đoạn bão hòa nhiều năm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ quy mô thực tế của thị trường khi chưa bao gồm doanh số của các hãng xe điện như VinFast, Yadea, Dat Bike, cùng lượng xe được phân phối qua các đại lý ngoài hệ thống chính hãng hay các thương hiệu mô tô nhập khẩu như Kawasaki, Ducati, Harley-Davidson, TVS Motor...

Nhu cầu mua sắm xe máy gia tăng kéo theo cuộc đua mẫu mã giữa các nhà sản xuất, phân phối ngày càng sôi động Ảnh: Bá Hùng

Các hãng xe ồ ạt tung những mẫu mã xe máy mới ra thị trường

Sự hồi phục về doanh số nhanh chóng trở thành động lực để các hãng xe tăng tốc làm mới danh mục xe. Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường xe máy Việt Nam liên tục đón nhận hàng loạt mẫu xe mới thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ xe côn tay thể thao, xe tay ga phổ thông cho đến xe máy điện hay mô tô phân khối lớn.

Ở phân khúc xe côn tay thể thao, sau thời gian dài trầm lắng, đang dần sôi động trở lại khi một số mẫu mã vốn đã tạo được sức hút vừa được làm mới. Suzuki mở màn bằng việc giới thiệu Satria 150 phiên bản mới với hai lựa chọn khác nhau, trong đó đáng chú ý có bản Satria Pro tích hợp nhiều tính năng công nghệ mới.

Suzuki Satria 150 phiên bản mới tung ra thị trường Việt Nam hai lựa chọn khác nhau Ảnh: Bá Hùng

Không lâu sau đó, Yamaha cũng nhanh chóng đáp trả bằng phiên bản mới của Exciter. Tại Việt Nam, Yamaha Exciter 155 mới phân phối 4 phiên bản, giá từ 49,9 đến 60,9 triệu đồng. Xe tinh chỉnh thiết kế, động cơ cải tiến nâng công suất và bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Những thay đổi, bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp Yamaha Exciter tăng sức hút nhằm tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các dòng xe underbone thể thao.

Ở nhóm xe tay ga, cuộc cạnh tranh cũng trở nên sôi động hơn. Honda vừa "nhá hàng" phiên bản mới của Vario 125. Trong khi Kymco bổ sung hai lựa chọn hoàn toàn mới, gồm People R 125 và Sky Town 150, hướng đến nhóm khách hàng đô thị đang tìm kiếm mẫu xe tay ga có thiết kế hiện đại cùng khả năng vận hành linh hoạt.

Yamaha Exciter 155 mới phân phối 4 phiên bản, giá từ 49,9 đến 60,9 triệu đồng Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ xe sản xuất, lắp ráp trong nước, phân khúc mô tô xe máy nhập khẩu thông qua các cửa hàng ngoài hệ thống chính hãng cũng ghi nhận số lượng mẫu mã mới tăng lên đáng kể. Nổi bật có xe tay ga Honda Square 125 nhập khẩu từ Trung Quốc. Không lâu sau đó, phiên bản mới của Honda SH150i nhập khẩu từ Ý cũng gia nhập thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, bộ đôi mô tô Honda CB500SF Super Four và Honda CBR500R Four cũng được đưa về Việt Nam thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM.

Sự xuất hiện của các mẫu xe nhập khẩu giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh đối với các dòng xe chính hãng, đặc biệt ở nhóm khách hàng yêu thích xe mang tính khác biệt hoặc có giá trị sưu tầm.

Honda CB500SF Super Four và Honda CBR500R Four về Việt Nam thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM Ảnh: Bá Hùng

Xe máy điện tiếp tục là "điểm nóng"

Nếu như xe xăng vẫn duy trì sức hút ở các phân khúc truyền thống thì xe máy điện đang trở thành mặt trận cạnh tranh sôi động nhất trên thị trường. Honda chính thức "tăng lực" vào cuộc đua xe máy điện khi tung ra Honda UC3. Trong khi đó, Yadea tiếp tục mở rộng dải sản phẩm sau khi tung ra mẫu xe Omee.

Dat Bike cũng không đứng ngoài cuộc khi trình làng hai phiên bản Era E1 và Era E2, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày. Đáng chú ý, VinFast với tham vọng gia tăng thị phần cũng tiếp tục mở rộng danh mục xe. Sau khi đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ Amio S2 ra thị trường hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Mới đây, hãng tiếp tục giới thiệu thêm bộ đôi Kinet và Kyo.

VinFast trình làng bộ đôi xe máy điện Kinet và Kyo, gia tăng danh mục xe tại Việt Nam Ảnh Nguyễn Duy

Việc hàng loạt doanh nghiệp liên tục bổ sung mẫu xe mới cho thấy, xe máy điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh toàn diện, không chỉ về giá bán mà còn về quãng đường di chuyển, công nghệ pin, khả năng sạc và hệ sinh thái dịch vụ.

Trong bối cảnh sức mua đang phục hồi, việc các hãng xe máy liên tiếp tung ra mẫu xe mới được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng tệp khách hàng, đồng thời tạo thêm lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sức mua trên thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn còn lại của năm 2026.