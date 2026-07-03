Xe tay ga bản độc số đẹp: Chọn Italjet Dragster 300 Gresini hay Honda SH150i HRC?

Sự phát triển đa dạng của thị trường mô tô, xe máy toàn cầu những năm gần đây đang hình thành nên những thú chơi mới trong giới điệu mộ, đam mê sưu tập xe tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở những dòng xe cổ in hằn dấu ấn lịch sử của ngành công nghiệp xe hai bánh như Vespa cổ, Honda CD; những dòng xe máy hai thì mang phong cách thể thao đậm chất chơi như Suzuki Sport (Su xì-po), Yamaha 125ZR (còn gọi là Sirius hở bạc", "Ya Z" hay "Ya cá mập")… Những năm gần đây, sự xuất hiện của những mẫu xe tay ga thuộc phiên bản sản xuất số lượng giới hạn hay bản kỷ niệm có số thứ tự xuất xưởng… đang trở thành trào lưu mới được săn lùng trong giới chơi xe hai bánh tại Việt Nam.

Con số làm thay đổi cách người mua nhìn nhận giá trị một chiếc xe

Thực tế cho thấy, khi thị trường xe máy hai bánh ngày càng đa dạng với hàng loạt lựa chọn, một bộ phận người mua không chỉ chọn xe bằng thông số kỹ thuật, kiểu dáng hay thương hiệu… Với những khách hàng yêu xe, chơi xe và sưu tầm xe, một chiếc xe đặc biệt phải có nhiều hơn giá trị sử dụng hằng ngày. Nó phải có câu chuyện, có nguồn gốc, có cảm xúc và có dấu ấn riêng để người sở hữu cảm thấy tự hào mỗi khi nhìn vào.

Những mẫu xe máy, xe tay ga bản độc số đẹp, con số giới hạn trên xe chính là yếu tố làm thay đổi hoàn toàn cách người mua nhìn nhận giá trị một chiếc xe thuộc bản giới hạn Ảnh: Honda

Đó là lý do những phiên bản giới hạn như Honda SH150i Special Edition HRC hay Italjet Dragster 300 Gresini Edition dù mới xuất hiện lại có sức hút rất mạnh. Việc chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn nhất định, khiến mỗi chiếc xe không còn là sản phẩm đại trà, mà trở thành một tài sản mang tính "định danh", thể hiện gu thẩm mỹ, cá tính và vị thế của chủ sở hữu.

Theo một chủ cửa hàng chuyên nhập khẩu, phân phối những mẫu xe máy, xe tay ga bản độc số đẹp, con số giới hạn trên xe chính là yếu tố làm thay đổi hoàn toàn cách người mua nhìn nhận giá trị một chiếc xe thuộc bản giới hạn. Một chiếc xe có thể giống nhau về thiết kế tổng thể, động cơ và trang bị, nhưng khi được gắn số thứ tự riêng như 089/500, 339/500, 456/500 hay 1/159, chiếc xe đó lập tức trở nên khác biệt. Con số ấy không đơn thuần là thứ tự sản xuất. Nó là dấu ấn cá nhân, là câu chuyện sở hữu và là niềm tự hào của người nhanh tay chọn được một phiên bản thuộc diện hàng hiếm. Với người chơi xe, số thứ tự càng rõ ràng, số lượng càng ít, tình trạng xe càng nguyên bản thì giá trị tinh thần càng cao.

Sau một số mẫu mã thuộc bản giới hạn đã gia nhập thị trường Việt Nam, mới đây thông tin về sự xuất hiện của bộ đôi Honda SH150i Special Edition HRC 2026 và Italjet Dragster 300 Gresini Edition 2026 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới sưu tập, chơi xe tại Việt Nam. Cả hai đều là những phiên bản được sản xuất số lượng giới hạn, được xếp vào nhóm xe tay ga bản độc số đẹp, hàng hiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên mỗi mẫu xe lại mang một phong cách, trường phái khác nhau.

Cả hai mẫu xe này đều là những phiên bản được sản xuất số lượng giới hạn, được xếp vào nhóm xe tay ga bản độc số đẹp, hàng hiếm tại Việt Nam Ảnh: Honda, Italjet

Honda SH150i Special Edition HRC biểu tượng sự sang trọng lịch lãm mang phong cách đường đua

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, phiên bản Honda SH150i Special Edition HRC 2026 nhập khẩu từ Ý đang trên đường về Việt Nam và sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 7 tới đây. Tại Việt Nam, SH từ lâu không chỉ là xe tay ga. SH là biểu tượng của sự thành đạt, chỉn chu và đẳng cấp đô thị. Một người đi SH Ý thường không cần giải thích quá nhiều, bởi bản thân dòng xe này đã có vị trí rất vững trong tâm lý người tiêu dùng.

SH150i được khoác lên bộ tem HRC phối màu trắng, đỏ, xanh dương; trở thành phiên bản mang tinh thần thể thao, gắn với lịch sử đua xe của Honda. HRC là viết tắt của Honda Racing Corporation, bộ phận đua xe hiệu năng cao của Honda, được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1982. Đây là biểu tượng gắn với tốc độ, công nghệ, chiến thắng và niềm tự hào motorsport của Honda trên các đấu trường quốc tế.

Chi nhánh Honda tại Italia chỉ sản xuất, phân phối giới hạn 500 chiếc SH Special Edition HRC 2026 trên toàn cầu Ảnh: Honda

Đáng chú ý, điểm đặc biệt của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 là việc chỉ được sản xuất số lượng giới hạn. Được biết, chi nhánh Honda tại Italia chỉ sản xuất, phân phối giới hạn 500 chiếc SH Special Edition HRC 2026 trên toàn cầu. Trong đó, bao gồm 250 xe SH125i và 250 xe SH150i. Mỗi xe được đánh số thứ tự riêng, tạo nên giá trị định danh cho từng chủ nhân. Với người sưu tầm SH Ý, đây là chi tiết rất quan trọng. Người mua không chỉ sở hữu một chiếc SH đẹp để đi hằng ngày, mà còn sở hữu một phiên bản có số thứ tự, có câu chuyện và có giá trị sưu tập cao.

Chủ sở hữu một chiếc SH HRC, có thể sử dụng xe để đi làm, gặp khách hàng, đi cà phê, di chuyển trong phố hoặc sử dụng hằng ngày mà vẫn giữ được hình ảnh lịch lãm, đẳng cấp. Đây là lợi thế rất lớn giúp SH khác biệt nhưng không kén người nhìn, đặc biệt nhưng không làm mất đi sự thanh lịch vốn có.

Italjet Dragster 300 Gresini Edition mẫu scooter đậm chất đường đua, khác biệt hoàn toàn với số đông

Trái với vẻ sang trọng, lịch lãm của Honda SH150i Special Edition HRC, Italjet Dragster 300 Gresini Edition 2026 lại đánh thẳng vào cảm xúc của người chơi xe cá tính. Nếu SH HRC là biểu tượng sang trọng được nâng tầm bằng tinh thần HRC, thì Dragster Gresini là một tuyên ngôn cơ khí đến từ Ý. Mẫu xe này không sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người. Nó dành cho người thích sự táo bạo, yêu đường đua, mê thiết kế cơ khí lộ thiên và muốn chiếc xe của mình phải thật khác biệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sức hút của phiên bản Italjet Dragster 300 Gresini Edition không chỉ đến từ thiết kế, trang bị mà còn nằm ở con số giới hạn chỉ 159 chiếc được sản xuất, phân phối toàn cầu Ảnh: Italjet

Sức hút của phiên bản Italjet Dragster 300 Gresini Edition không chỉ đến từ thiết kế, trang bị mà còn nằm ở con số giới hạn chỉ 159 chiếc được sản xuất, phân phối toàn cầu. Mỗi chiếc xe đều có số thứ tự riêng từ 1 đến 159, biến nó thành một món đồ hàng hiếm đáng để sưu tầm. Người sở hữu Dragster Gresini không chỉ sở hữu một chiếc scooter hiệu năng cao, mà còn nắm giữ một trong rất ít phiên bản được sản xuất trên toàn thế giới.

Phiên bản Dragster 300 Gresini Edition càng đặc biệt hơn khi được phát triển từ mối liên kết giữa Italjet và Gresini Racing. Gresini Racing đại diện cho MotoGP, tốc độ và tinh thần thi đấu đỉnh cao trong Italjet đại diện cho thiết kế táo bạo và tư duy cơ khí khác biệt.

Nếu xét về vận hành và cảm xúc lái, Dragster 300 Gresini Edition có lợi thế rõ hơn. Động cơ 278cc, công suất khoảng 24 mã lực, mô-men xoắn 24 Nm, phong cách lái thể thao và thiết kế đậm chất cơ khí giúp xe tạo cảm giác phấn khích hơn khi vận hành. Tuy nhiên, chính cá tính mạnh đó cũng khiến Dragster kén người dùng hơn. Không phải ai cũng thích dáng xe hầm hố, kết cấu lộ thiên và phong cách quá nổi bật.

Italjet Dragster 300 Gresini Edition 2026 phù hợp với người muốn một chiếc xe độc, mạnh về cá tính, đậm chất đường đua Ảnh: Italjet

Trong khi đó, Honda SH150i HRC lại cho thấy lợi thế về tính thực dụng và độ phù hợp với đời sống hằng ngày. Dáng xe cao ráo, tư thế ngồi thoải mái, mâm 16 inch, cốp rộng, động cơ 157cc đủ mạnh cho đô thị và hình ảnh thương hiệu Honda giúp SH HRC dễ tiếp cận hơn. Người mua có thể sử dụng xe thường xuyên mà vẫn cảm thấy tiện nghi, lịch sự và phù hợp nhiều môi trường.

Trái lại, về độ độc lạ và chất chơi, Italjet Dragster 300 Gresini Edition có lợi thế rất rõ. Không phải ai cũng biết Italjet, nhưng người đã biết thường là người chơi xe có tìm hiểu. Với cộng đồng chơi xe, đây là mẫu xe thể hiện cá tính mạnh và gu sưu tầm sâu.

Tựu trung lại, Honda SH150i Special Edition HRC 2026 là một mẫu xe phù hợp với người muốn một chiếc xe sang, dễ dùng, có thương hiệu mạnh, có giá trị và vẫn mang yếu tố giới hạn để sưu tầm. Italjet Dragster 300 Gresini Edition 2026 phù hợp với người muốn một chiếc xe độc, mạnh về cá tính, đậm chất đường đua, nhiều trang bị thể thao và cực kỳ hiếm. Một chiếc xe tôn vinh sự thành đạt tinh tế. Một chiếc xe tôn vinh cá tính nổi loạn. Một bên là biểu tượng được nâng tầm. Một bên là tuyên ngôn khác biệt. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sắp tới chỉ có 58 chiếc Honda SH150i Special Edition HRC được đưa về Việt Nam, trong khi con số này với Italjet Dragster 300 Gresini Edition chỉ có đúng 30 chiếc.