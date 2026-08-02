Honda Vario 125 mới giá từ 42,7 triệu đồng

Sau khi "nhá hàng" khách Việt hồi cuối tháng 7.2026, Honda Việt Nam mới đây chính thức công bố giá bán Vario 125 mới. Theo đó, mẫu xe tay ga thể thao này phân phối tại thị trường Việt Nam hai phiên bản đều nhập khẩu từ Indonesia; gồm Vario 125 Đặc biệt giá 42,69 triệu đồng và Vario 125 Street giá 43,69 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%).

So với bản tiền nhiệm phân phối trước đó, giá khởi điểm của Vario 125 bản Đặc biệt mới tăng khoảng 1 triệu đồng. Trong khi, bản Street thay thế bản Thể thao, giá cũng cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng. Như vậy, với khoảng giá từ 42,7 - 43,7 triệu đồng, Honda Vario 125 mới tiếp tục nằm trong nhóm xe tay ga thể thao phổ thông. Mẫu xe này hướng đến người dùng thích kiểu dáng góc cạnh của dòng Vario, nhưng chưa cần đến động cơ 160 phân khối, đồng thời có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Honda Vario 125 mới tinh chỉnh lại kiểu dáng, đồng thời bổ sung lựa chọn Street hướng đến khách hàng trẻ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, sự góp mặt của bản Vario 125 Street cho thấy, Honda muốn mở rộng lựa chọn cho khách hàng, thay vì chỉ làm mới màu sơn hoặc tem trang trí. Phiên bản này có giá cao hơn bản Đặc biệt đúng 1 triệu đồng, tạo khác biệt chủ yếu bằng cụm tay lái trần lấy cảm hứng từ mô tô naked-bike.

Cụ thể, trên bản Đặc biệt hãng xe Nhật Bản vẫn giữ kiểu tay lái được bao bọc bằng các chi tiết nhựa, trong khi bản Street để lộ ghi-đông, qua đó tạo cảm giác mạnh mẽ và cá tính hơn. Thay đổi này không ảnh hưởng nền tảng vận hành nhưng giúp hai phiên bản phân tách rõ hơn về phong cách.

Ngoài khu vực tay lái, Vario 125 mới còn được điều chỉnh một số chi tiết ngoại hình. Tuy nhiên, Honda vẫn giữ vóc dáng nhỏ gọn, sàn để chân phẳng và định hướng sử dụng chủ yếu trong đô thị. Các khác biệt cụ thể về thiết kế, màu sắc và trang bị sẽ là cơ sở để người mua cân nhắc giữa hai phiên bản.

Thiết kế tay lái trần giúp bản Street tạo khác biệt rõ rệt so với bản Đặc biệt vốn mang phong cách quen thuộc hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về vận hành, Honda Vario 125 mới tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 125 phân khối, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất cực đại khoảng 11,3 mã lực, mô-men xoắn 11,9 Nm. Đặc biệt được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời duy trì hệ thống Idling Stop hỗ trợ tạm ngắt khi xe dừng.

So với đời cũ, mẫu xe tay ga thể thao của Honda nhìn chung không có thay đổi lớn về nền tảng vận hành. Những nâng cấp chủ yếu tập trung vào thiết kế, bổ sung phiên bản và điều chỉnh tiện ích. Đáng chú ý, cổng sạc trong hộc chứa đồ phía trước được chuyển từ chuẩn USB Type A sang Type C.

Bảng đồng hồ LCD, khóa thông minh Smart Key, cốp dưới yên dung tích 18 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS tiếp tục được duy trì. Nhìn chung, mức giá tăng 1 - 1,5 triệu đồng so với bản tiền nhiệm không quá lớn. Đổi lại, người mua có thêm lựa chọn Street khác biệt về phong cách, động cơ đạt chuẩn khí thải mới và cổng sạc Type C tiện dụng hơn.

Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 và cổng sạc USB Type C là những nâng cấp đáng chú ý trên Vario 125 mới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, sức cạnh tranh thực tế của Vario 125 phiên bản 2027 còn phụ thuộc vào giá bán tại đại lý. Với những dòng xe máy Honda được thị trường quan tâm, giá giao dịch giai đoạn đầu đôi khi có thể chênh lệch so với mức đề xuất của hãng.

Theo kế hoạch, Honda Vario 125 phiên bản 2027 sẽ được phân phối tại hệ thống đại lý và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc trong tháng 8.2026. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.