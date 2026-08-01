Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng thị trường xe máy

Bất chấp việc vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đến từ sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cũng biến động của giá nhiên liệu và tình hình kinh tế toàn cầu… khu vực Đông Nam Á vẫn được xem như "mỏ vàng" của các nhà sản xuất xe máy trên thế giới. Các số liệu bán hàng được chuyên trang MotorCycles Data cập nhật mới đây cho thấy, trong nửa đầu năm 2026 nhu cầu mua sắm xe máy mới bao gồm xe xăng truyền thống cũng như xe máy điện tại khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng.

Theo MotorCycles Data, khu vực Đông Nam Á đang là một trong những thị trường xe máy phát triển nhanh nhất thế giới với tổng doanh số bán xe hai bánh trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 7,8 triệu xe, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam dù xếp thứ hai Đông Nam Á nhưng vẫn là thị trường xe máy có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Ảnh: B.H

Ngoại trừ Campuchia ghi nhận lượng xe bán ra sụt giảm, các quốc gia còn lại đều đạt mức tăng trưởng dương về doanh số bán xe máy mới trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, Việt Nam dù xếp thứ hai Đông Nam Á nhưng vẫn là thị trường xe máy có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Cụ thể, với hơn 1,8 triệu xe máy mới tiêu thụ trong nửa đầu năm 2026, bao gồm xe xăng truyền thống cũng như xe máy điện, thị trường xe máy Việt Nam đạt mức tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo MotorCycles Data, kết quả này được thúc đẩy bởi xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính sách ưu đãi từ Chính phủ cùng hàng loạt mẫu mã mới được các nhà sản xuất như VinFast, Yadea, DatBike… lần lượt tung ra thị trường kèm các gói ưu đãi hấp dẫn, trong bối cảnh giá xăng biến động đã trở thành động lực thúc đẩy mảng xe máy điện tăng trưởng mạnh.

Dù vậy, phân khúc xe máy xăng truyền thông vẫn đang giữ được vị thế với doanh số chiếm hơn 1,1 triệu xe, trong đó phần lớn đến từ lượng xe Honda, Yamaha… bán ra thị trường.

Theo MotorCycles Data thị trường xe máy Việt Nam đạt mức tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Trong khi đó, Indonesia dù vẫn được xem là thị trường xe máy lớn nhất khu vực và đứng thứ ba thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng đang dần chậm lại. Trong nửa đầu năm 2026, thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn ở mức tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù nhiều hãng xe điện đã xuất hiện nhưng phân khúc xe máy điện tại Indonesia vẫn chưa tăng trưởng mạnh, sau khi Chính phủ nước này rút lại các chính sách ưu đãi với xe điện.

Philippines vượt Thái Lan trở thành thị trường xe máy lớn thứ ba khu vực, với mức tăng trưởng 5,5%. Kết quả này đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ tư, dù sức mua đã hồi phục giúp doanh số tăng 1,4% so với những năm trước.

Tương tự Việt Nam, thị trường xe máy Malaysia cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ với lượng xe bán ra tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó phân khúc xe điện cũng tăng trưởng mạnh. Các thị trường như Myanmar, Lào cũng ghi nhận sự tăng trưởng về lượng xe máy mới bán ra trong nửa đầu năm 2026. Singapore dù vẫn là thị trường xe máy có quy mô nhỏ nhất trong khu vực nhưng vẫn duy trì sự ổn định với mức tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam với vị thế vững chắc sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu về xe máy điện tại Đông Nam Á Ảnh: Chí Tâm

Theo MotorCycles Data, nhìn chung thị trường xe máy Đông Nam Á vẫn cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng ngày càng có sự khác biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc xe máy ở một số quốc gia trong khi sự không chắc chắn về chính sách và bất ổn chính trị lại kìm hãm sự phát triển ở những quốc gia khác. Thị trường xe máy ở khu vực này vẫn vững mạnh về cấu trúc, nhưng khả năng cạnh tranh dài hạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách ưu đãi và chiến lược chuyển đổi sang xe điện của mỗi quốc gia.

MotorCycles Data cũng nhận định rằng, Việt Nam với vị thế vững chắc sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu về xe điện tại Đông Nam Á, trong khi Thái Lan và Philippines sẽ được hưởng lợi từ sự ổn định kinh tế. Quá trình phát triển của Indonesia sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc các nhà hoạch định chính sách, nếu không có các ưu đãi mới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quốc gia này có nguy cơ mất đi lợi thế về công nghệ và cơ hội sản xuất vào tay các nước khác.

