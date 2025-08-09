Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Honda Wave 125i 'Made in Thailand' được nâng cấp, có bản sản xuất giới hạn 500 xe

Hoàng Cường
Hoàng Cường
09/08/2025 14:34 GMT+7

Mẫu xe máy số Honda Wave 125i sản xuất tại Thái Lan được nâng cấp với hàng loạt bổ sung về trang bị tiện ích, sử dụng động cơ Honda Smart Engine 125cc… đồng thời có phiên bản sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc.

Hơn một năm sau khi bước sang thế hệ mới, mẫu xe máy số 125 phân khối Honda Wave 125i sản xuất tại Thái Lan vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng bản nâng cấp với những thay đổi, bổ sung chủ yếu tập trung ở trang bị, tiện nghi.

Vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế như phiên bản tiền nhiệm từng về Việt Nam thời gian gần đây, Honda Wave 125i 2025 "Made in Thailand" sở hữu những thay đổi bổ sung chưa từng có từ trước đến nay với mục tiêu mang đến sự tiện nghi, thoải mái cho người dùng cũng như nâng tầm mẫu xe máy số này.

Honda Wave 125i 'Made in Thailand' được nâng cấp, có bản sản xuất giới hạn 500 xe - Ảnh 1.

Honda Wave 125i 2025 "Made in Thailand" vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế như phiên bản tiền nhiệm từng về Việt Nam

Ảnh: Great Bike

Cụ thể, Honda Wave 125i 2025 không thay đổi về kiểu dáng thiết kế nhưng được bổ sung hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key thường chỉ được trang bị trên các dòng xe tay ga của Honda. Trang bị này, giúp người dùng thuận tiện hơn khi khởi động xe hay mở yên xe, nắp bình xăng hay tìm kiếm xe trong bãi đỗ. Bên cạnh đó, Wave 125i 2025 cũng có thêm cổng sạc Type-C bố trí ngay dưới cụm chìa khóa dùng để sạc điện thoại di động. Ngoài ra còn có thêm móc treo đồ với cơ cấu móc xoay linh hoạt.

Những bổ sung này, giúp Honda Wave 125i 2025 mang lại sự tiện dụng không thua kém gì các dòng xe tay ga Honda đang phân phối trên thị trường hiện nay.

Honda Wave 125i 'Made in Thailand' được nâng cấp, có bản sản xuất giới hạn 500 xe - Ảnh 2.

Honda Wave 125i 2025 mang lại sự tiện dụng không thua kém gì các dòng xe tay ga Honda đang phân phối trên thị trường hiện nay

Ảnh: Great Bike

Đáng chú ý, Honda Wave 125i 2025 còn được Honda Thái Lan nâng cấp bộ mâm với dạng mâm đúc 5 chấu đơn có thêm lựa chọn mâm sơn màu vàng đồng khá nổi bật, kết hợp hệ thống phanh kết hợp Combined Brake System (CBS). Hệ thống này gồm phanh đĩa đơn trên bánh trước và phanh tang trống phía sau giúp phân bổ lực phanh phù hợp giữa hai bánh, từ đó tăng độ ổn định.

Honda Wave 125i 2025 sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,4 lít/100 km.

Honda Wave 125i 'Made in Thailand' được nâng cấp, có bản sản xuất giới hạn 500 xe - Ảnh 3.

Bản giới hạn Honda Wave 125i R trang bị mâm đúc hợp kim, chìa khóa thông minh và giảm xóc Profender cao cấp chỉ sản xuất 500 xe

Ảnh: Great Bike

Honda Wave 125i 2025 vẫn giữ lại bảng đồng hồ analog kết hợp thêm màn hình LCD đa thông tin hiển thị giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số trong quá trình di chuyển. Hộc chứa đồ chính bố trí dưới yên xe có dung tích 17 lít kết hợp cùng bình xăng lớn 5,4 lít.

Tại thị trường Thái Lan, Honda Wave 125i mới có 4 phiên bản với mức giá dao động từ 57.200 - 66.200 baht, tương đương 40,4 - 46,8 triệu đồng. Trong đó, bản giới hạn Honda Wave 125i R trang bị mâm đúc hợp kim, chìa khóa thông minh và giảm xóc Profender cao cấp chỉ sản xuất 500 xe.

