Hồng Nga - 'Quái kiệt' làng hài: 'Vết khắc' sân khấu qua một đời dâu bể

Nhiều người thắc mắc vì sao Hồng Nga tài năng như thế mà không được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trường hợp này cũng từng gặp ở một số nghệ sĩ khác như Ái Như, Tú Trinh… Một trong những nguyên nhân là quy định về số lượng huy chương qua các kỳ thi, liên hoan sân khấu. Có nghệ sĩ không đủ huy chương vì đơn vị cộng tác không tham dự hoặc bản thân không có vai diễn trong các vở dự thi. Một số người khác lại không làm đơn, chuẩn bị hồ sơ nên không có cơ sở để xét tặng.

Hồng Nga cùng NSƯT Vũ Luân và NSND Phượng Loan trong trích đoạn Nửa đời hương phấn ẢNH: H.K

Riêng Hồng Nga không đặt nặng chuyện danh hiệu. Bà từng chia sẻ: "Kệ đi mà, miễn khán giả nhớ tôi, thương tôi là tôi vui rồi. Nói thiệt, anh em đồng nghiệp ai được phong thì tôi vui cho họ, tôi chúc mừng thiệt lòng, còn bản thân tôi sao cũng được, không hề thấy buồn, thấy tị nạnh gì hết. Mọi người cứ hay lo giùm tôi, sợ tôi buồn, tủi thân, trời đất ơi, hổng có đâu nha!". Chất giọng Nam bộ chân chất, pha chút hóm hỉnh của bà nghe thật gần gũi.

Hồng Nga thổ lộ: "Cuộc đời dạy tôi phải biết bảo vệ bản thân, bảo vệ con, mới sống được, không bị ai hiếp đáp" nhưng bà cũng dễ xúc động, dễ mủi lòng. Bà thường nhắc câu thơ: Cười là tiếng khóc khô không lệ. Lan huệ sầu ai lan huệ héo. Lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi rồi tự an ủi: "Thôi kệ, không lẽ buồn hoài sao, vài tiếng đồng hồ được "xả" trên sân khấu cũng giúp mình cân bằng lại, để mà đi tiếp đường đời. Được cười và nghe khán giả cười thì năng lượng nhiều lắm. Và "lên cơn" dữ dằn chút xíu vậy thôi chứ hung dữ quá thì vô rừng mà ở chứ sống được với ai".

Hồng Nga còn dành nhiều tâm sức cho hoạt động từ thiện. Bà thường âm thầm làm, đến ngoài 70 tuổi vẫn đi hát gây quỹ, không nhận thù lao, thậm chí có khi còn lấy tiền túi đóng góp thêm. Bà tâm sự đó là cách trả ơn những người tốt từng cưu mang mẹ con bà trong giai đoạn khó khăn, cũng là cách trả ơn khán giả đã mua vé để nồi cơm của bà được đầy.

Hồng Nga nói “kiếp sau trời cho làm nghệ sĩ nữa thì cũng làm” ẢNH: H.K

Ấ M ÁP TUỔI XẾ CHIỀU

Hồng Nga mua căn nhà khang trang cho con trai, con dâu và cháu nội ở, nhưng lại chọn sống riêng trong một căn hộ chung cư nhỏ tại P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Bà không thích nằm trên lầu cao vì cảm giác như bị "cách ly", thích ở dưới đất để dễ nhìn người qua lại. Hơn nữa, đi diễn về khuya cũng không làm phiền con cháu còn khách khứa đến thăm cũng thuận tiện.

Khách đến thăm bà thường xuyên, từ nghệ sĩ, lãnh đạo đến khán giả. Kề cận Hồng Nga là cô Bảy, một khán giả ái mộ. Khi con cái đã trưởng thành, ổn định, cô đến sống cùng bà, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, dọn dẹp nhà cửa mà không nhận đồng lương nào. Suốt cả chục năm, cô Bảy như một người bạn tri âm, với tấm lòng thương yêu khiến nhiều người nể phục. Nhờ vậy, cuộc sống của Hồng Nga khá thoải mái, ấm áp.

Khoảng 2 - 3 năm nay, bà bị suy giảm trí nhớ, không còn nhận ra nhiều người, ngoại trừ một số rất ít người thân. Thế nhưng, những bài vọng cổ, những bài ca trong các vở cải lương từng diễn thì bà vẫn nhớ như in. Chỉ cần cất lời là bà ca ngọt xớt.

Ở tuổi xế chiều, Hồng Nga trông đẹp lão với mái tóc trắng, gương mặt thanh nhã, hiền lành. Mỗi khi có người đến thăm, mọi người lại ghẹo bà, kêu bà "chửi" vài câu cho vui. Bà chỉ cười. Tiếng chửi từng làm nên một nét riêng của Hồng Nga trên sân khấu, giờ trở thành ký ức vui mà mọi người nhắc lại với tất cả sự thương mến.

Dường như bà đã buông hết những chuyện đời, sống trong thế giới bình an của riêng mình. Ở đó, sân khấu vẫn là những vết khắc đậm sâu nhất. Những lúc tỉnh táo, bà thường nói: "Kiếp sau trời cho làm nghệ sĩ nữa thì cũng làm. Tuy có khổ nhưng cũng có vui. Nhưng chắc là không còn lênh đênh trên chiếc ghe bầu đi khắp bến bãi nữa đâu, mà chắc đi phi thuyền lên cung trăng lưu diễn luôn!".

Rồi bà thả một câu hài hóm hỉnh và cười ha ha, giòn vang cả góc trời…