Theo báo cáo từ người rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, Honor đang phát triển một chiếc điện thoại tầm trung với viên pin khủng 13.500 mAh. Sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt trước ngày 6.2.2027, tức trước Tết Nguyên đán, và được kỳ vọng vượt trội về thời lượng pin so với Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 sắp ra mắt.

Honor đã ra mắt Win2 RT với viên pin 12.070 mAh ẢNH: HONOR

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, chiếc điện thoại mới thuộc dòng X-series của Honor, vốn nổi bật với khả năng bảo vệ cao. Mẫu điện thoại gần đây nhất trong dòng này là Honor X9e Pro, với pin 11.000 mAh, màn hình sáng 10.000 nit, camera chính 108 MP và khả năng chống nước, bụi đạt tiêu chuẩn IP69K. Tuy nhiên, mẫu điện thoại sắp ra mắt sẽ nằm ở phân khúc cao hơn khi sản phẩm được cho là có màn hình trong khoảng 6,96 đến 7 inch, chip MediaTek Dimensity 8500 hoặc 8600 hứa hẹn cho hiệu suất ấn tượng.

Honor cũng được cho là đang hoàn thiện Honor Power 3, mẫu smartphone dự kiến sở hữu viên pin có dung lượng ít nhất 10.000 mAh. Các mẫu điện thoại trước đó như Honor Power 2 và Honor Win2 RT cũng đã gây ấn tượng với dung lượng pin lần lượt là 10.080 mAh và 12.070 mAh.

Honor muốn biến dung lượng pin làm vũ khí chính

Trước đó, vào đầu tháng này, Digital Chat Station cũng thông báo về một chiếc điện thoại khác đang được Honor phát triển với dung lượng pin từ 14.000 đến 15.000 mAh, hứa hẹn cho thời lượng pin kéo dài ít nhất một tuần. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về thương hiệu hay mẫu mã, nhưng điều đó cho thấy sự tập trung của Honor đối với công nghệ pin trên smartphone.

Một trong những yếu tố giúp Honor dẫn đầu trong việc đưa dung lượng pin lớn vào smartphone là việc áp dụng công nghệ silicon-carbon, vốn cho phép tăng dung lượng pin mà vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ. Mẫu điện thoại đầu tiên sử dụng công nghệ này là Honor Magic 5 Pro, ra mắt vào năm 2023.

Trong khi đó, Samsung và Apple cũng đang nghiên cứu việc triển khai công nghệ pin silicon-carbon đến với các mẫu cao cấp sắp tới. Samsung dự kiến sẽ trang bị cho Galaxy S27 Ultra viên pin silicon-carbon có dung lượng khoảng 5.700 - 5.800 mAh, trong khi Apple có thể xem xét công nghệ này cho các mẫu iPhone 20 trong tương lai. Mặc dù vậy, người dùng sẽ phải chờ thêm vài thế hệ nữa để thấy những chiếc điện thoại với dung lượng pin 10.000 mAh từ các thương hiệu lớn.