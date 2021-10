Honour of Kings lập kỷ lục doanh thu 10 tỉ USD đầu tiên trên thế giới

Honor of Kings của Tencent hiện đã chính thức trở thành game di động lớn nhất trên thế giới khi xác lập kỷ lục tựa game di động đầu tiên đạt doanh thu 10 tỉ USD trên toàn thế giới và là động lực chính của thị trường MOBA di động ngày càng thành công.

Tại sao tựa game MOBA Honour of Kings của Tencent lại thành công đến vậy?

Honour of Kings được ra mắt ở thị trường phương Tây với tên gọi Arena of Valor (tên tại Việt Nam là Liên Quân) và cực kỳ nổi tiếng trên thị trường game di động Châu Á. Đây là MOBA phổ biến nhất ở Trung Quốc, đánh bại các đối thủ cạnh tranh như Liên minh huyền thoại của Riot Games (cũng thuộc sở hữu của Tencent) và Dota 2 của Valve.

Theo một báo cáo của nền tảng phân tích dữ liệu Sensor Tower, Châu Á chiếm 84% thị trường MOBA di động trên thế giới, điều này sẽ giải thích cho việc Honor of Kings đã vượt qua mốc doanh thu 10 tỉ USD doanh thu như thế nào. Vì Liên quân được tính là một bản phát hành riêng biệt cho Honor of Kings cho nên doanh thu của game này chưa được tính vào con số 10 tỉ USD ấn tượng của bản phát hành ở phương Tây.

Thành công của Honour of Kings được cho là yếu tố chính góp phần tạo nên thị trường MOBA di động toàn cầu thành công ấn tượng. Sensor Tower ước tính rằng thị trường này tạo ra 300 triệu USD mỗi tháng, gồm nhiều tựa game ngoài Honour of Kings như Brawl Stars của Supercell và LMHT: Tốc chiến của Riot Games. Ở Mỹ, Brawl Stars là game MOBA di động phổ biến nhất ở Mỹ, nhưng nó chỉ tích lũy được 320 triệu USD trên toàn thế giới, khiến Honor of Kings trở thành người chiến thắng rõ ràng khi nói đến thị trường MOBA di động toàn cầu.





Thành công của Honor of Kings so với các tựa game không phải MOBA như thế nào?

Ở phương Tây, các tựa game không phải MOBA chiếm ưu thế khi nói đến doanh thu. Mặc dù vậy, ngay cả những game di động phương Tây có doanh thu cao nhất cũng không so sánh được với Honor of Kings. Pokemon Go, Candy Crush Saga và Fortnite là một số game không phải MOBA có doanh thu cao nhất, nhưng thậm chí chúng chỉ đạt doanh thu khoảng 1,1 tỉ USD, một con số nhạt nhòa khi so sánh với sự hùng mạnh của Honor of Kings.

Công bằng mà nói, các game như Fortnite và Minecraft có xu hướng có được doanh thu trên các nền tảng không phải di động, nhưng điều này vẫn chứng tỏ rằng Honor of Kings là vô địch trong thể loại game MOBA di động toàn cầu. Có lẽ LMHT: Tốc chiến sẽ có kỷ lục doanh thu khủng trong tương lai nhưng hiện tại tựa game Honour of Kings của Tencent là vua doanh thu game di động là điều không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, có một vài yếu tố có thể thách thức sự thống trị của Honour of Kings. Như báo cáo của Sensor Tower tiết lộ, mặc dù tăng trưởng doanh thu tốt nhưng số lượt tải xuống MOBA trên thiết bị di động thực sự đã giảm trong quý 2. 2021. Điều này có thể khiến Tencent lo lắng, vì Honor of Kings chưa bao giờ thực sự thành công bên ngoài thị trường Châu Á. Ngoài ra, bầu không khí chính trị ở Trung Quốc đang trở nên thù địch hơn đối với việc chơi game. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã ban hành nhiều quy định liên quan đến việc chơi game, coi nó là "thuốc phiện tinh thần" và giới hạn trẻ vị thành niên chỉ chơi game 3 giờ một tuần. Đầu năm nay, cổ phiếu của Tencent đã giảm mạnh do lo ngại về các rủi ro tại thị trường quốc gia này.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh như Pokemon Unite, tự hào lập kỷ lục lần ra mắt MOBA di động lớn nhất từ ​​trước đến nay, phá vỡ tổng số 15 triệu lượt tải xuống chỉ trong hai ngày. LMHT: Tốc chiến có thể sẽ ngày càng chứng tỏ nhiều thách thức hơn đối với triều đại của Honour of Kings khi nó trở thành một “ông lớn" trong tương lai.