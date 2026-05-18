Hợp đồng bản quyền phạm vi 'toàn vũ trụ' của BH Media

Đứng trên vai NASA

Giám đốc một đơn vị sản xuất nội dung số chia sẻ với Thanh Niên hợp đồng mà phía BH Media đưa ra cho đơn vị mình. Theo vị giám đốc này, đây cũng là mẫu được đưa ra với nhiều đối tác. Trong đó, phạm vi hợp đồng mà BH Media đưa ra có đoạn "với phạm vi toàn vũ trụ, mọi quốc gia và vùng lãnh thổ".

Ông Nguyễn Hải Bình (góc trái phía trên) cùng 5 bị can khác trong vụ việc liên quan đến bản quyền ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cụ thể, hợp đồng có đoạn: "Bên A đề nghị và Bên B đồng ý là đơn vị độc quyền quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh bản quyền hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khai thác đối với toàn bộ Sản phẩm của Bên A thông qua mọi hình thức khai thác bao gồm nhưng không giới hạn trên mọi nền tảng: YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Apple Music, Spotify, Amazon, Itunes, Tencent, các ứng dụng trên nền tảng di động, website,... và với phạm vi toàn vũ trụ, mọi quốc gia và vùng lãnh thổ".

Vị giám đốc cho biết: "Trói vĩnh viễn trên phạm vi toàn vũ trụ là hơi bị hiểu biết. Trên toàn vũ trụ là liên quan đến bản quyền nhạc ghi trên đĩa đưa lên hai con tàu vượt ra ngoài hệ mặt trời của NASA". Theo đó, Voyager 1 và 2 là hai vệ tinh nhân tạo được con người phóng vào không gian từ năm 1977 với nhiệm vụ khám phá vũ trụ và gửi thông điệp về sự sống đến người ngoài hành tinh. Thông điệp của loài người được gửi thông qua chiếc đĩa ghi vàng (golden records), trên đó có lời chào hỏi bằng 55 ngôn ngữ khác nhau, cũng như 27 bản nhạc và các âm thanh mô tả trái đất.

Với hiểu biết về bản quyền, bản ghi như vậy, nhưng Tổng giám đốc BH Media - ông Nguyễn Hải Bình - vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa khởi tố cùng 6 bị can khác về về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự. Động thái này được đưa ra khi thực hiện công điện của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bước đầu, cảnh sát xác định với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty BH Media, ông Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Công ty này sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube. Tuy nhiên, việc sử dụng không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu.

BH Media và chuỗi lùm xùm hợp đồng, kiện tụng

Tuy nhiên, những vấn đề của BH Media không chỉ gói gọn ở việc ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu. Nhiều vụ việc còn cho thấy hợp đồng với các nhạc sĩ về mua bán, sử dụng tác phẩm của BH Media có vấn đề, thậm chí dẫn đến khiếu kiện.

Tháng 11.2021, nhiều nhạc sĩ đã cùng nhau đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để lên tiếng về những tác phẩm của mình. VCPMC cũng nhận được nhiều đơn kiến nghị để nhờ thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhạc sĩ. Thời điểm đó, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng cho rằng có nhiều điểm không mình bạch trong hợp đồng ủy quyền ký giữa ông và BH Media với 3 tác phẩm Đừng ví em là biển, Tình khúc nguyệt hồ, Biển hát lời anh ca. Cùng lúc, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương kiến nghị về nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cùng BH Media với tác phẩm Tình ta biển bạc đồng xanh vì nội dung hợp đồng không giống thỏa thuận.

Cũng phải nói thêm vụ án liên quan đến hợp đồng quyền tác giả tác phẩm Tình ta biển bạc đồng xanh vừa được xét xử sơ thẩm tại Hà Nội vào tháng 3 vừa rồi. Dự kiến cũng sẽ có phiên phúc thẩm.

Vụ việc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được nhiều người bàn luận ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trường hợp khác liên quan đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: thông tin từ gia đình cho biết nhạc sĩ này khi già yếu đã ký với BH Media một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả với các bài hát hay nhất của mình với giá vài chục triệu. Bản hợp đồng này đã dẫn đến hậu quả như con gái ông, bà Nguyễn Thái Linh, chia sẻ là tác quyền nhận được từ VCPMC (từ tất cả các bài, xuống còn chỉ những bài ít nổi tiếng) giảm mạnh từ vài chục triệu đồng mỗi quý thành 2,5 triệu đồng một năm.

Trường hợp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng thu hút nhiều thảo luận của nhạc sĩ cũng như người quan tâm đến bản quyền tác giả. Dù hợp đồng là tự nguyện, những thảo luận này đặt vấn đề về sự bất đối xứng thông tin khi giao kết hợp đồng. Nhất là khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý giao kết hợp đồng này khi thể chất đã yếu và hiểu biết về tác quyền của ông trước những vấn đề tác quyền quá phức tạp khó có thể nói là tốt.

Dự kiến thời gian tới, một vụ việc khác liên quan đến nhạc sĩ Ngọc Thịnh và BH Media cũng sẽ được xét xử phúc thẩm.