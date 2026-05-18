Nỗi đau 'chốt đơn' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cùng BH Media

Trong nhiều năm, bà Nguyễn Thái Linh, con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhận hộ tiền tác quyền từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) rồi chuyển cho cha. Cho đến một ngày, nhạc sĩ "bán" quyền tác giả của những bài hát hay nhất như Mẹ yêu con, Dư âm, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh… cho BH Media khai thác. "Trước đây, mỗi quý tác quyền khoảng vài chục triệu đồng, giờ (sau khi bán bài hát - PV) mỗi năm chỉ còn hơn 2 triệu đồng… Tiền ông bán (bản quyền) chỉ mấy chục triệu đồng", bà Thái Linh cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ẢNH: ĐỘC LẬP

Bán gần 50 bài hát nổi tiếng, chừa lại những bài ít được khai thác, với giá chỉ ngang ngửa tiền tác quyền hàng quý. Cú "chốt đơn" đó với BH Media của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý lúc cuối đời, khi thể trạng yếu và không nắm rõ về bản quyền, khiến nhiều người xót xa.

Câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý không phải là ngoại lệ. Có nhiều trường hợp thua thiệt về tiền tác quyền được nhắc tới sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) khởi tố Tổng giám đốc Công ty BH Media Nguyễn Hải Bình cùng một số chủ sân khấu, đơn vị giải trí vì hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Mới nhất, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương của Tình ta biển bạc đồng xanh đã đưa BH Media ra tòa, liên quan đến hợp đồng mà nhạc sĩ cảm thấy quá thua thiệt.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ nỗi đau chỉ nhận được 30 triệu đồng trong khi tiền thu từ nhạc chuông bài hát của mình lên tới 1,7 tỉ đồng. Chưa hết, khi ủy quyền cho luật sư đòi tiền thất thoát thì những bài hát được ủy quyền lại bị bán lần nữa. "Những vụ lừa đảo từ những công ty khác, quy mô hơn với những thủ đoạn tinh vi hơn bằng những câu chữ cài cắm trên hợp đồng", nhạc sĩ viết trên trang Facebook cá nhân.

Việc khởi tố loạt vụ xâm hại bản quyền với Tổng giám đốc Công ty BH Media, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, chủ Trung tâm Giọng ca để đời… cho thấy những vụ việc liên quan đến bản quyền sẽ được siết chặt hơn trong thời gian tới và trong những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ kỳ vọng về điều này.

Tuy nhiên, từ câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Hoàng Sông Hương, Nguyễn Văn Chung…, có thể thấy các nhạc sĩ không nên chỉ trông chờ vào động thái của Bộ Công an một cách thụ động. Trong thời điểm "vàng" này, việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng với tư cách "bị hại" cũng chính là tự giúp mình. Tương tự, khởi kiện khi cần thiết cũng là tự kéo mình thoát khỏi "bẫy" bản quyền.

Luật sư Phan Vũ Tuấn (Văn phòng luật sư Phan Law), người nhiều năm gắn với bảo vệ tác quyền, bày tỏ trên trang Facebook cá nhân rằng ông sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho các nghệ sĩ trong giai đoạn này. Theo đó, ông sẵn sàng nhận thông tin, tư vấn miễn phí cho nghệ sĩ và nhà sáng tạo bị xâm phạm bản quyền, đặc biệt là các vụ liên quan đến MCN (đơn vị được YouTube, TikTok ủy quyền quản lý nội dung hàng loạt). Đây cũng là cơ hội đấu tranh giành tác quyền mà nghệ sĩ không nên bỏ lỡ.