HSU: Từ triết lý giáo dục đến chất lượng người học

Nhà trường kết nối triết lý giáo dục, năng lực người thầy, đổi mới chương trình và trải nghiệm thực tế thành nền tảng phát triển chất lượng.

Tháng 8.2026, Trường ĐH Hoa Sen (HSU) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập. Từ một cơ sở đào tạo ra đời năm 1991, Hoa Sen đã phát triển với cộng đồng hơn 80.000 cựu sinh viên (SV), mạng lưới hơn 100 đối tác quốc tế và hơn 1.000 doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp. Nền tảng ấy mở ra nguồn lực để nhà trường tiếp tục phát triển đào tạo, nghiên cứu và hợp tác.

Triết lý giáo dục gắn với sự trưởng thành

HSU xác lập triết lý giáo dục gồm ba thành tố: Human-centric - Giáo dục vun đắp con người; Self-directed - Tự học làm chủ cuộc đời; Utility-oriented - Thực học kiến tạo giá trị.

Sinh viên Trường ĐH Hoa Sen học tập tại Báo Thanh Niên ẢNH: THÀNH HUY

Ba thành tố đặt sự phát triển con người trong mối liên hệ với khả năng tự chủ và đóng góp thực tiễn. SV cần kiến thức để làm nghề, năng lực tự học để theo kịp thay đổi và nền tảng nhân văn để lựa chọn có trách nhiệm. Tinh thần tôn trọng sự khác biệt của Hoa Sen tạo không gian để SV khám phá thế mạnh, trình bày quan điểm và phát triển bản thân. Sự tự tin được vun đắp cùng khả năng lắng nghe, đối thoại và hợp tác.

Đầu tư cho người thầy, nâng chiều sâu học thuật

Để hiện thực hóa triết lý giáo dục, HSU chú trọng đội ngũ giảng dạy kết hợp năng lực học thuật với kinh nghiệm thực tiễn. Sự kết hợp này giúp SV hiểu cơ sở của kiến thức và tiếp cận cách vận dụng trong công việc.

Theo đó, nền tảng học thuật giúp giảng viên hướng dẫn người học phân tích, kiểm chứng và xây dựng lập luận. Trong khi kinh nghiệm nghề nghiệp sẽ đưa vào lớp học những tình huống có nhiều ràng buộc, nơi một phương án phải được cân nhắc về nguồn lực, tính khả thi và tác động đối với con người.

HSU xác định đầu tư cho đội ngũ cũng gắn với điều kiện tiếp cận tri thức. Mới đây, ngày 20.10.2026, HSU đã đưa cơ sở dữ liệu Web of Science vào khai thác, nguồn lực này hỗ trợ cộng đồng học thuật tìm kiếm công trình, khai thác thông tin trích dẫn và nhận diện các hướng nghiên cứu. Đây là bước đầu tư cụ thể cho hoạt động nghiên cứu và cập nhật chuyên môn. Giảng viên, học viên và SV có thêm điều kiện tiếp cận tài liệu khoa học, phát triển câu hỏi nghiên cứu và kết nối kiến thức mới với những vấn đề thực tiễn.

Dữ liệu và AI gắn với năng lực chuyên ngành

HSU thúc đẩy tích hợp khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo, gắn năng lực công nghệ với đặc thù chuyên môn. Mục tiêu là giúp người học sử dụng dữ liệu và AI để giải quyết vấn đề, đồng thời biết đánh giá độ tin cậy của kết quả.

Triển lãm Digital Art của Khoa Thiết kế nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen ẢNH: THÀNH HUY

Điểm quan trọng nằm ở sự kết nối giữa công cụ và tư duy. Một kết quả phân tích cần được giải thích; một phương án do AI gợi ý cần được kiểm chứng; một sản phẩm cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy, năng lực mới phải được xây dựng trên nền tảng chuyên ngành vững chắc. SV cần hiểu vấn đề trước khi lựa chọn công cụ, biết đặt yêu cầu phù hợp và nhận ra những giới hạn trong quá trình sử dụng.

Vai trò người thầy càng rõ trong thiết kế và đánh giá hoạt động học tập. Những yêu cầu giải thích cách làm, bảo vệ phương án và điều chỉnh sản phẩm giúp giảng viên nhận diện năng lực thực của SV. Công nghệ hỗ trợ việc học; sự hướng dẫn và chuẩn mực học thuật quyết định chiều sâu của việc học.

Trải nghiệm để làm được việc

Đào tạo ứng dụng tại Trường ĐH Hoa Sen chú trọng cơ hội học qua dự án, thực hành, thực tập và hoạt động nghề nghiệp. Mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và cựu SV là nguồn lực để kết nối giảng đường với yêu cầu của môi trường làm việc. Thông qua trải nghiệm, SV có cơ hội vận dụng kiến thức, nhận phản hồi và điều chỉnh cách thực hiện. Một nhiệm vụ thực tế đòi hỏi người học đồng thời huy động chuyên môn, giao tiếp, phối hợp và quản lý thời gian.

Giá trị của quá trình ấy còn nằm ở việc học cách chịu trách nhiệm. SV cần giải thích lựa chọn, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiếp nhận góp ý. Những lần sửa đổi giúp người học hiểu rõ hơn khoảng cách giữa ý tưởng và khả năng thực hiện. Người thầy đồng hành để mỗi trải nghiệm có mục tiêu và chiều sâu. Qua hướng dẫn, phản hồi và đánh giá, giảng viên giúp SV nhận ra điểm mạnh, khắc phục hạn chế và hình thành năng lực có thể sử dụng trong những hoàn cảnh mới.

Quốc tế hóa từ chuẩn mực đến cơ hội

HSU định hướng quốc tế hóa trong đào tạo, nghiên cứu và vận hành. Mạng lưới đối tác quốc tế là nền tảng để phát triển hợp tác học thuật, kết nối chuyên gia và mở rộng cơ hội học tập. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu đối sánh, cập nhật chương trình, nâng chất lượng học liệu và phát triển môi trường học tập đa văn hóa.

Với SV, trường mang đến năng lực hội nhập bao gồm ngoại ngữ, khả năng tiếp nhận góc nhìn khác nhau và sự tự tin khi làm việc cùng những người có nền tảng khác biệt.

Tại HSU, dấu ấn của người thầy đang hiện diện trong cách SV suy nghĩ độc lập, làm việc có trách nhiệm và tiếp tục học hỏi sau khi rời giảng đường. Những năng lực ấy là giá trị lâu dài mà một nền giáo dục có chất lượng trao cho người học.

Sau 35 năm, chặng đường tiếp theo của Hoa Sen được xây dựng từ việc tiếp tục đầu tư cho những yếu tố tạo nên chất lượng: người thầy, chương trình, nguồn lực học thuật và trải nghiệm người học. Đó cũng là sự ghi nhận dành cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.