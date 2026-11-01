Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường định hướng đào tạo cho sinh viên

Ngày 1.11, theo thông tin từ Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (thành phố Đồng Nai), trường vừa tổ chức Ngày hội Kết nối doanh nghiệp năm 2026, với chủ đề "Kết nối sản xuất kinh doanh thông minh - Kết nối tương lai dành cho học sinh, sinh viên của trường.

Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo và hỗ trợ trao học bổng ẢNH: LÊ LÂM

Theo Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi, đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Cụ thể, tại ngày hội, nhà trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 10 doanh nghiệp, hiệp hội. Các doanh nghiệp sẽ đồng hành với nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, vững tay nghề giúp sinh viên không bỡ ngỡ sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp.

Đây là chương trình nhà trường đã triển khai suốt 20 năm qua, đến nay đã ký kết với hơn 100 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 113 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập.



