HTV tổ chức sự kiện ‘Hạnh phúc xanh - Vì một tương lai xanh’

Đây là hoạt động cộng đồng do HTV tổ chức với mong muốn lan tỏa thông điệp: Mỗi gia đình là một hạt nhân của lối sống xanh, nơi những hành động nhỏ mỗi ngày có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Bên cạnh việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, chương trình còn tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích các thế hệ cùng đồng hành xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là sân chơi ý nghĩa dành cho viên chức, người lao động HTV và con em trong dịp hè, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và đơn vị công tác.

Cuộc thi "Hạnh phúc xanh" do HTV tổ chức ẢNH: BTC

Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi "Hạnh phúc xanh", nơi các gia đình cùng tranh tài qua ba vòng thi mang tính trải nghiệm, sáng tạo và thực tiễn.

Ở vòng 1 - Sáng tạo xanh: Các đội sẽ sử dụng các vật liệu tái chế như chai nhựa, vỏ hộp sữa, quần áo cũ, túi nilon… để sáng tạo thành những sản phẩm hữu ích, truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải và kinh tế tuần hoàn.

Tiếp nối vòng 2 - Bếp xanh vị lành: Nơi các gia đình giới thiệu bữa cơm xanh với nguyên liệu sạch, quy trình chế biến tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải thực phẩm và hướng đến lối sống "Zero Waste". Ban giám khảo sẽ lựa chọn ba đội xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Vòng thi "Sáng tạo xanh" ẢNH: BTC

Vòng 3 - Nếp xanh khéo xử: Là thử thách xử lý các tình huống thực tế về môi trường trong đời sống gia đình và khu dân cư. Các đội thi sẽ thể hiện kiến thức, kỹ năng ứng xử và khả năng truyền cảm hứng thông qua những giải pháp gần gũi, thiết thực và có tính lan tỏa cao.

Không chỉ là một cuộc thi, "Hạnh phúc xanh - Vì một tương lai xanh" còn là ngày hội trải nghiệm dành cho các gia đình với hơn 10 gian hàng tương tác như đổi rác lấy quà, trưng bày sản phẩm xanh, tái chế, trò chơi giáo dục môi trường… Những trải nghiệm này góp phần giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ thông qua các hoạt động vui chơi sáng tạo.

Một trong những gian hàng tương tác đổi rác lấy quà tại sự kiện ẢNH: QUANG VIÊN

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là nghi thức cam kết hành động xanh, với sự tham gia của Top 18 TVFace đại diện cho thế hệ trẻ. Mỗi đại biểu trẻ sẽ cầm một hashtag hoặc thông điệp về môi trường để cùng tạo thành khẩu hiệu lớn trên sân khấu, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng lối sống xanh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tương lai bền vững.

Đôi vợ chồng trẻ công tác tại HTV cùng tham dự vòng thi "Sáng tạo xanh" ẢNH: QUANG VIÊN

Khép lại chương trình là lễ trao giải cuộc thi "Hạnh phúc xanh", tôn vinh những gia đình có ý tưởng sáng tạo, tinh thần gắn kết và những giải pháp thiết thực trong bảo vệ môi trường, với tổng giải thưởng trị giá 24 triệu đồng.