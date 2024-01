Hứa hẹn kịch tính vòng play-off

"CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY"

Cười rất tươi sau buổi bốc thăm vòng play-off khu vực TP.HCM hôm qua 19.1, tiến sĩ Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES), nói vui: "Chúng tôi cầu được ước thấy". Ông Vinh giải thích: "Thực tình, tôi mong gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vì nếu thua vẫn còn cơ hội (nếu Trường ĐH Tôn Đức Thắng thắng, các đội thua của 4 cặp đấu play-off sẽ đá thêm 3 trận nữa để tìm 1 suất vào VCK). Hơn nữa, tôi muốn các cầu thủ sẽ được đá trong khí thế máu lửa trước hàng ngàn CĐV chủ nhà". Kết quả, đội UPES gặp chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng lúc 17 giờ 15 hôm nay (20.1).

Buổi lễ bốc thăm vòng play-off khu vực TP.HCM hôm qua 19.1 NHẬT THỊNH

Dù vậy, HLV Phạm Thái Vinh vẫn quán triệt tinh thần "phải thắng" cho các học trò: "Dù vừa qua UPES có nhiều bàn thắng nhưng tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ hãy giữ đôi chân mình trên mặt đất. Trường ĐH Tôn Đức Thắng là một đội mạnh, có chuyên môn, có khán giả, như vậy muốn chiến thắng họ các cầu thủ của chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, khát khao nhiều hơn nữa".

Cặp đấu giữa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Văn Lang (15 giờ ngày 20.1) cũng hứa hẹn là màn đôi công mãn nhãn vì cả hai đội đều sở hữu lối đá tấn công. HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của Trường ĐH Văn Lang nêu những điểm mạnh của đối phương: "Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là tập thể có tổ chức, có HLV chuyên nghiệp dẫn dắt, có sân, kế hoạch tập luyện và có cá nhân tốt".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Tuấn của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng khi đã đi đến vòng này, đội nào cũng ngang tài ngang sức. Quyết tâm của mỗi đội là giữ tinh thần, phong độ tốt nhất cho các cầu thủ, chờ đến ngày tranh tài, giành vé vào VCK.

HẤP DẪN "DERBY TP.THỦ ĐỨC"

HLV Phan Hoàng Vũ (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) cảm thấy thú vị khi ngày 21.1 sẽ chạm trán với HLV Trần Mạnh Hùng (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) trong trận "derby TP.Thủ Đức". Ông Vũ cho hay hai đội thường đá giao hữu, khá quen thuộc lối chơi của nhau, cho nên đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

HLV Phạm Thái Vinh

Ông Vũ chia sẻ: "Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là một trong những đội mạnh với lối chơi kỹ thuật, khéo léo, có những cá nhân nổi bật có thể giải quyết trận đấu như tiền đạo Triệu Hồng Chính". Còn HLV Trần Mạnh Hùng cũng chia sẻ, ông cảm thấy tiếc nuối khi phải gặp đội bóng "hàng xóm" quá sớm khi mà năm ngoái, cả hai đều được vào dự VCK. Ông Hùng nhận định: "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM là đội mạnh, có bề dày thành tích. Dù vậy chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng play-off, gặp đội nào cũng phải xác định thi đấu hết mình để giành vé vào VCK".

THUA CŨNG PHẢI ĐẸP

Phát biểu sau buổi bốc thăm lượt đấu play-off vòng loại khu vực TP.HCM, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực BTC giải, đã chúc mừng 8 đội bóng mạnh nhất của vòng loại khu vực TP.HCM, bằng thực lực đã giành suất dự lượt đấu play-off rất xứng đáng. Đồng thời, nhà báo Hải Thành gửi lời cảm ơn đến 21 đội bóng khu vực TP.HCM đã không có cơ hội, dù tất cả đã thi đấu đầy nỗ lực đến phút cuối cùng, tuy nhiên do thiếu một chút may mắn, hoặc do đội bạn quá mạnh nên không thể đi tiếp.

LỊCH THI ĐẤU

"Kết quả bốc thăm 4 cặp đấu play-off đã tạo ra 4 cuộc đối đầu thú vị và hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Chính vì vậy, tôi mong muốn các đội bóng dù vào cuộc với tinh thần không khoan nhượng, nhưng cũng sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp đã trở thành bản sắc của giải. Nhưng không chỉ thắng đẹp, tôi mong các đội, dù thua, cũng phải thua đẹp. Thua mà không ai chê trách được vì đã thi đấu hết mình. Tôi cũng đề nghị lực lượng giám sát, trọng tài tiếp tục thực thi nhiệm vụ với sự công tâm, chính trực, hết sức tập trung vào từng pha bóng trên sân để giảm tuyệt đối các tình huống gây tranh cãi", nhà báo Hải Thành nói.

MUỐN GIẢI QUYẾT TRẬN ĐẤU TRONG 80 PHÚT

Chia sẻ với Thanh Niên trước ngày bóng lăn vòng play-off, các HLV đều cho biết họ muốn giải quyết trận đấu trong 80 phút chứ không muốn sút luân lưu. HLV Phạm Thái Vinh khẳng định: "Chúng tôi xác định sẽ chơi tấn công, nhập cuộc ngay từ đầu. Chắc chắn chúng tôi không chơi giằng co rồi chờ sút luân lưu". HLV Nguyễn Văn Tuấn của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng đồng ý với quan điểm này.

Các đội bốc thăm

Trong khi đó, HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú cho rằng đội Trường ĐH Văn Lang đã chuẩn bị cho mọi trường hợp, kể cả nếu phải sút luân lưu. Còn HLV Phan Hoàng Vũ của đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM bày tỏ: "Nếu phải bước vào loạt sút luân lưu, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng rất tự tin. Trên thực tế, chúng tôi đá luân lưu rất tốt. Dù vậy, đứng trước màn cân não này thì không nói trước được điều gì. Chúng tôi sẽ truyền sự tự tin tới các cầu thủ".

Vòng play-off của TNSV THACO Cup 2024 lần đầu có sự xuất hiện của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Tới buổi lễ bốc thăm, cầu thủ Lê Trung Nghĩa, sinh viên năm 4, đại diện đội bóng, chia sẻ đây sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất trong đời sinh viên của anh. "3 năm gần đây, chúng tôi chưa được vào VCK của giải nào, do đó cả đội đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Khi vào trận, các cầu thủ trên sân mới là yếu tố chính. Chúng tôi sẽ đá hết mình để cống hiến cho khán giả một cuộc so tài hay", Trung Nghĩa khẳng định. Đối thủ của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là Trường ĐH Văn Hiến của HLV trưởng Nguyễn Anh Tông từng dẫn dắt đội Đồng Tháp đá chuyên nghiệp và trợ lý Nguyễn Văn Ngân là cựu đội trưởng CLB Đồng Tháp.