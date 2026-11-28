Huawei vừa công bố thiết kế bộ nhớ băng thông cao (HBM) mới, được cho là hỗ trợ mật độ chân dữ liệu gấp đôi so với các sản phẩm hiện tại của ba nhà sản xuất hàng đầu. Theo thông tin từ Bloomberg, giao diện mới này sử dụng 4.096 chân dữ liệu, được chia thành 64 kênh, gấp đôi chiều rộng của giao diện 2.048 bit mà các sản phẩm HBM hiện có từ Samsung và Hynix đang sử dụng.

Samsung và SK Hynix có thể sẽ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mới trong tương lai ẢNH: chụp màn hình WCCFTECH

Để đạt được gấp đôi số lượng kết nối trong cùng một diện tích vật lý, Huawei đã áp dụng công nghệ liên kết lai năm lớp giữa các tấm wafer, cho phép kết hợp trực tiếp các bộ điều khiển bộ nhớ lên các chip DRAM xếp chồng. Kiến trúc mới này hứa hẹn mang lại băng thông bộ nhớ cao hơn và hiệu quả tốt hơn, cho phép truyền tải nhiều dữ liệu đến bộ xử lý cùng lúc mà tiêu thụ ít điện năng hơn.

Tham vọng chip nhớ của Huawei có thể làm thay đổi cuộc chơi AI

Nếu những cải tiến này được hiện thực hóa, chip HBM của Huawei có thể trở thành lựa chọn ưu việt cho các ứng dụng như huấn luyện mô hình, suy luận AI (trí tuệ nhân tạo), thu thập dữ liệu và các tác vụ phức tạp khác khi so sánh với các sản phẩm cạnh tranh. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô công nghệ ghép nối lai năm lớp giữa các tấm wafer có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi Huawei không có quyền truy cập vào công nghệ in thạch bản tiên tiến.

Mặc dù công nghệ HBM mới của Huawei hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn, nhưng giới công nghệ cho rằng vẫn cần thận trọng với thông tin đăng tải. Các công ty công nghệ thường công bố kết quả nghiên cứu quá sớm trong quá trình phát triển, thường là khi chưa có nguyên mẫu hoạt động thực tế hoặc bản dựng thử nghiệm cho các đối tác bên ngoài.

Động thái này của Huawei nằm trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm thiết lập năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước sau các hạn chế thương mại nghiêm ngặt từ Mỹ, vốn ngăn cản các nhà sản xuất chip và bộ nhớ lâu đời cung cấp phần cứng cho Trung Quốc. Dù phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt từ chính phủ Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, Huawei vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tự phát triển bộ xử lý, bộ tăng tốc AI, kiến trúc siêu nút trung tâm dữ liệu, hệ điều hành, khung phát triển AI, cùng các công cụ EDA nội địa để vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.