Huế: Cầu Trường Tiền sửa chữa trong 150 ngày, phương tiện sẽ lưu thông thế nào?

Lê Hoài Nhân
28/05/2026 16:18 GMT+7

Cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu sửa chữa từ ngày 1.6, trong thời gian 150 ngày. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công và phương tiện, thành phố Huế sẽ cấm xe qua cầu vào một số khung giờ.

Ngày 28.5, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế phát thông báo về phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền nối 2 bờ sông Hương là một trong những biểu tượng lịch sử của cố đô Huế

Theo đó, từ ngày 1.6, cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu đợt sửa chữa kéo dài trong vòng 150 ngày. Việc thi công dựa theo văn bản trước đó của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) gửi UBND thành phố Huế.

Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện và sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp; duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.

Để đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, hiệu quả, cơ quan chức năng sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông tạm thời.

Từ ngày 1.6, sẽ cấm xe lưu thông qua cầu Trường Tiền từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, từ 5 - 21 giờ, xe cộ lưu thông trên lòng đường bình thường. Tuy nhiên lực lượng chức năng sẽ cấm hoàn toàn 1 bên lề bộ hành để tập kết máy móc, thiết bị thi công, người đi bộ sẽ đi ở bên lề bộ hành còn lại.

Từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, cấm toàn bộ các xe cộ và người đi bộ lưu qua cầu Trường Tiền để nhà thầu tập trung thi công các hạng mục chính.

Việc thi công sẽ được tạm dừng nếu thành phố Huế tổ chức sự kiện lớn về văn hóa, lễ hội liên quan đến cầu Trường Tiền.

Trong thời điểm cấm xe để thi công, các phương tiện có thể lưu thông qua cầu Phú Xuân, Dã Viên, Nguyễn Hoàng

Thời điểm cấm phương tiện, người dân và du khách có nhu cầu di chuyển giữa bờ bắc và bờ nam sông Hương sẽ đi qua các cầu lân cận như cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, Nguyễn Hoàng…

Cầu Trường Tiền (hay còn gọi là Tràng Tiền), bắc qua sông Hương, là một trong những biểu tượng lịch sử của cố đô Huế.

Khởi công vào năm 1897 dưới triều vua Thành Thái và hoàn thành năm 1899 bởi kỹ nghệ phương Tây. 

Cầu Trường Tiền (ban đầu mang tên cầu Thành Thái) là một trong những cây cầu thép đầu tiên được xây dựng tại Đông Dương. 

Trải qua hơn 1 thế kỷ đầy thăng trầm của đất nước, biểu tượng xứ Huế đã 4 lần thay đổi tên gọi (Thành Thái, Clémenceau, Nguyễn Hoàng và nay là Trường Tiền) và gánh chịu 3 lần gãy nhịp do thiên tai năm Giáp Thìn (1904) cùng bom đạn chiến tranh khốc liệt (1946 và 1968). 

Sau những đợt đại trùng tu, tái thiết, đặc biệt là đợt khôi phục quy mô lớn từ năm 1991 đến 1995, cây cầu 6 nhịp dầm thép hình vành lược này đã tìm lại vẹn nguyên diện mạo kiên cố, duyên dáng như ngày nay.

Ngay từ khi được đưa vào hoạt động, cầu Trường Tiền đã mang sứ mệnh lịch sử là chấm dứt cảnh chia cắt đôi bờ Hương Giang, nối liền trục giao thông huyết mạch của kinh đô Huế thời bấy giờ. 

Từ một công trình giao thông thuần túy ban đầu chỉ có mặt cầu lát gỗ lim, cầu được nâng cấp gia cố bằng bê tông và mở rộng thêm hai lối hành lang ban lơn (năm 1937) phục vụ riêng cho người đi bộ và xe đạp.

Không dừng lại ở chức năng kết nối hạ tầng thành thị, ngày nay cầu Trường Tiền đã trở thành một không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, kết nối tuyến phố đi bộ, lung linh đổi màu bởi hệ thống đèn LED hiện đại về đêm, là biểu tượng của thành phố di sản.


Huế được quốc tế vinh danh thành phố ứng phó biến đổi khí hậu xuất sắc

Thành phố Huế vừa xuất sắc vượt qua nhiều đô thị để nhận danh hiệu quốc tế về việc ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển xanh và bền vững.

