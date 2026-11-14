Huế khởi công xây dựng 1.680 căn nhà ở xã hội ở đô thị phía bắc

Ngày 14.11, Liên danh Công ty cổ phần DICERA Holdings - Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Thuận An (Liên danh DICERA Holdings - Thuận An) tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, thành phố Huế.

Dự án nằm ngay trục tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền (thuộc địa bàn phường Phong Thái) với vị trí thuận lợi có thể kết nối với quốc lộ 1 ở khoảng cách 2,6 km, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) khoảng 9 km, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 14 km và trung tâm thành phố Huế khoảng 28 km.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings đại diện liên danh phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: BÍCH NGỌC

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17 ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 11,76 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỉ đồng, dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holdings đại diện liên danh cho biết, dự án được đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hướng tới xây dựng một khu nhà ở khang trang, văn minh, tạo lập môi trường sống thuận tiện và ổn định cho người dân. Trong bối cảnh Khu công nghiệp Phong Điền tiếp tục phát triển, nhu cầu nhà ở dành cho cán bộ công nhân viên, người lao động và các hộ gia đình tại khu vực ngày càng gia tăng.

Việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, với định hướng phát triển nhà ở có mức giá phù hợp, đồng thời chú trọng chất lượng công trình và môi trường sống.

Qua đó, dự án kỳ vọng giúp người dân ổn định chỗ ở, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc, tạo nền tảng để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với địa phương.

Phối cảnh dự án ẢNH: BÍCH NGỌC

"Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, giá trị của dự án không chỉ nằm ở số lượng căn nhà được xây dựng, mà còn ở chất lượng công trình, sự đồng bộ của hạ tầng và những giá trị thiết thực mà dự án mang lại cho người dân và sự phát triển của địa phương", ông Lê Đình Thắng khẳng định.

Dự án được triển khai với tiến độ 7 năm (giai đoạn 2026 - 2033), không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, dự án còn hướng đến hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, cảnh quan được quy hoạch hài hòa, góp phần chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc thành phố Huế.

Trong quá trình triển khai, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị, thương mại và dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.