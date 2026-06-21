Huế tăng tốc hoàn thiện hạ tầng

Nhộn nhịp công trường

Những ngày đầu tháng 3 đến nay, không khí thi công tại công trường đường Nguyễn Hoàng (P.Kim Long) khá sôi động. Cùng với máy móc đào xới, hàng chục hộ dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, chặt cây, bàn giao mặt bằng để dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng tăng tốc về đích.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND P.Kim Long, cho biết ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã xác định dự án đường và cầu Nguyễn Hoàng là công trình trọng điểm. "Toàn tuyến có 134 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành công tác xác định và đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ này. Phần lớn người dân đồng thuận, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ", ông Toàn nói.

Cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ kết nối đường bộ ven biển quốc gia, tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển TP.Huế Ảnh: HOÀI NHÂN

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã thông báo rõ thời hạn bàn giao mặt bằng, đưa ra chính sách khen thưởng đối với các hộ tự nguyện bàn giao sớm. Thấy rõ lợi ích của việc mở rộng tuyến đường, các hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình, cây cối để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Sau khi mặt bằng được bàn giao, các đơn vị thi công đã tăng tốc xây dựng để công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Dự án đường và cầu Nguyễn Hoàng nằm trên tuyến đường vành đai 3 tại TP.Huế, có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục đầu tư mở rộng đường Nguyễn Hoàng có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng nhằm xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,08 km, kết nối từ cầu vượt sông Hương qua P.Kim Long đến nút giao Lý Nam Đế - Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên, kết nối với QL1 phía bắc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Dự án vừa được đề xuất tăng vốn lên khoảng 1.600 tỉ đồng để triển khai thêm hạng mục cầu vượt đường sắt kết nối với QL1 tại điểm giao đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần bến xe phía bắc TP.Huế. Trước đó, cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26.3.2025, vượt tiến độ đề ra.

Dự án đang mở ra không gian phát triển mới cho TP.Huế. Các khu đô thị, dịch vụ, du lịch dọc tuyến cũng được kỳ vọng sẽ hình thành, tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án bứt tốc về đích

Cùng với đại công trường đường Nguyễn Hoàng, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghiệp trọng điểm tại TP.Huế cũng đang được triển khai tích cực. Dự án đường Tố Hữu nối dài, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm thành phố đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Khu công nghiệp (KCN) VSIP Huế (xã Hưng Lộc) quy mô hơn 467 ha đang được dồn lực triển khai hạ tầng để thu hút đầu tư. Dự án khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2 và 3) cũng đang được xây dựng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế đột phá. KCN Gilimex và nhà máy Kanglongda gấp rút hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và nhà máy sản xuất quy mô lớn…

Công trường thi công đường Nguyễn Hoàng Ảnh: BÙI NGỌC LONG

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, yêu cầu Ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án hoàn ứng ngân sách địa phương, dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án quy hoạch. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm. Đối với các dự án trọng điểm, ông Minh giao mốc thời gian cụ thể cho từng dự án, yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nhân lực, phương tiện...

Trước đó, ngày 30.4, công trình cầu vượt cửa biển Thuận An đã về đích đúng kế hoạch đề ra, chính thức thông xe, nối hai bờ thuộc xã Hải Dương cũ và P.Thuận An cũ. Một số hạng mục phụ trợ như vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến đang tiếp tục hoàn thiện. Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP.Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, khởi công ngày 24.3.2022. Riêng cầu vượt cửa biển dài 2,36 km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu tại nút giao QL49B - cầu Tam Giang (xã Hải Dương cũ) và điểm cuối tại nút giao QL49A - 49B (P.Thuận An cũ), tổng chiều dài tuyến gần 8 km.

Cầu vượt cửa biển Thuận An được kỳ vọng sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển TP.Huế.

Với những dự án trọng điểm đang được đầu tư xây dựng, TP.Huế hứa hẹn bước vào giai đoạn phát triển bứt tốc trong thời gian tới.