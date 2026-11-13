Huế thành lập 2 tổ chức Đoàn, ra quân 15 đội hình sinh viên tình nguyện

Sáng 13.11, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế, trực thuộc Thành đoàn Huế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế đã công bố các quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra của 2 đơn vị. Anh Lê Chí Hùng Cường giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên ĐH Huế, anh Nguyễn Minh Hành giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban Thường vụ Thành đoàn Huế trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban Thường vụ Thành đoàn Huế trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc thành lập 2 tổ chức Đoàn trực thuộc nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Đoàn của thành phố Huế, tạo điều kiện để lực lượng giảng viên trẻ, sinh viên và thầy thuốc trẻ phát huy chuyên môn, tham gia các chương trình phục vụ nhân dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế, đề nghị 2 đơn vị sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình công tác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Bên cạnh đó, người trẻ Đại học Huế cần tập trung đồng hành với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; còn Bệnh viện Trung ương Huế phải phát huy vai trò của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Minh Hành, Bí thư Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh Đoàn thanh niên Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế có những thế mạnh, nhiệm vụ riêng, nhưng cùng hướng đến phục vụ con người và cộng đồng. Đây là cơ hội để tuổi trẻ 2 đơn vị kết nối, phối hợp và phát huy năng lực chuyên môn trong các hoạt động chung của Thành đoàn Huế.

Anh Nguyễn Minh Hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Chúng tôi hiểu rằng, hoạt động Đoàn không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình lớn. Điều quan trọng là mọi hoạt động phải có mục tiêu rõ ràng, gắn với công việc thực tế và mang lại giá trị cho đoàn viên, người bệnh, sinh viên và cộng đồng. Trên cương vị được giao, chúng tôi xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động và cầu thị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh", anh Hành nói.

Ra quân tình nguyện và phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Trong khuôn khổ hội nghị, Thành đoàn Huế đã phát động ra quân 15 đội hình sinh viên tình nguyện tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với 2.300 sinh viên nòng cốt. Các đội hình này sẽ phối hợp với lực lượng thanh niên tại 40 xã, phường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

Thành đoàn Huế phát động 15 đội hình sinh viên tình nguyện nòng cốt phối hợp cùng 40 xã, phường sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Thanh Hoài cho rằng TP.Huế là địa phương hay xảy ra thiên tai, bão lũ nên việc ra quân các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai rất cần thiết. Trên thực tế, trước và sau mỗi mùa thiên tai, đoàn viên thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng đã luôn xung kích, sẵn sàng cùng người dân khắc phục hậu quả.

Việc ra quân lần này thể hiện sự đồng bộ của các đội hình, tăng tính hiệu quả trong công tác tình nguyện. Ngoài các công việc dọn dẹp vệ sinh, chằng chống nhà cửa, sinh viên có thể cùng các địa phương dọn bùn, giúp người dân sửa chữa, khắc phục nhà cửa. Sinh viên y dược hỗ trợ khám bệnh miễn phí cho người dân sau lũ, sinh viên các ngành kỹ thuật giúp người dân sửa chữa xe máy, thiết bị điện tử; mỗi bạn trẻ đóng góp một việc nhỏ vì cộng đồng.

Tuyên dương các cá nhân học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập, thể thao và sáng tạo khoa học ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, Thành đoàn Huế tặng bằng khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động, cuộc thi cấp Trung ương năm 2026.

3 tập thể của Đại học Hế được vinh danh: Đội bóng nam sinh viên (đoạt giải nhì môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ 6 năm 2026); Đoàn Trường đại học Luật,(có thành tích tại cuộc thi Sinh viên thông thái 2026 – Tìm hiểu pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp); Câu lạc bộ HUSC AI - Robotics, Trường ĐH Khoa học (có thành tích huấn luyện, hỗ trợ đội tuyển TP.Huế tại cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc năm 2026).

Các cá nhân được tuyên dương là học sinh, sinh viên có thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ 6, giải thưởng khoa học - công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc năm 2026.