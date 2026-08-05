Huế xử lý người hành nghề xem bói tại cầu đi bộ Gỗ Lim

Ngày 5.8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa (thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa tiến hành nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay hành vi xem bói, mê tín dị đoan tại khu vực cầu đi bộ Gỗ Lim ở bờ nam sông Hương.



Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý đô thị (Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa) phát hiện một số trường hợp đang tổ chức xem bói cho người dân và du khách tại cầu đi bộ Gỗ Lim (cầu làm bằng chất liệu gỗ lim).

Đường đi bộ cầu Gỗ Lim là điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân này dừng ngay mọi hoạt động mê tín dị đoan tại đây và ký cam kết không tái phạm.

Thông qua hoạt động này, UBND phường Thuận Hóa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường du lịch lành mạnh, giữ gìn văn minh đô thị tại các điểm công cộng.

Được biết, thời gian qua, chính quyền thành phố Huế đã liên tục đẩy mạnh các biện pháp siết chặt nếp sống văn minh đô thị, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan cũng như các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch và cảnh quan địa phương.

Đơn cử, mới đây nhất, UBND thành phố Huế cũng đã ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, trong đó yêu cầu thời gian tổ chức tang lễ không quá 72 giờ và nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang.

Theo quy định, lễ tang phải được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật; không rải tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ hay các vật phẩm khác trên đường; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến cộng đồng và không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan.

Sau khi quy định được phổ biến, đa số người dân thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình.