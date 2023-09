'Hung thần' bát nháo trước Bệnh viện Ung bướu: Phạt nguội nhiều tài xế vi phạm

Ngày 5.9, đại diện Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức cho hay, liên quan đến tình trạng "Hung thần" bát nháo trước Bệnh viện Ung bướu ở TP.Thủ Đức, mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, đơn vị đã phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM xác minh, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Chấn chỉnh vi phạm giao thông, phối hợp công an khu vực đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường 400, trước bệnh viện nói trên.

Từ bằng chứng Báo Thanh Niên cung cấp, CSGT đã xác minh, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, từ những bằng chứng Báo Thanh Niên cung cấp liên quan đến việc các xe tải, xe đầu kéo, ô tô chạy trong giờ cấm, dừng đỗ sai quy định tại tuyến đường 400 thuộc 2 phường Long Bình và Tân Phú (TP.Thủ Đức), lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức đã gửi 14 giấy mời triệu tập các chủ xe vi phạm đến làm việc. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 chủ xe lên làm việc và tất cả đều thừa nhận lỗi vi phạm. CSGT phạt 6 trường hợp về các lỗi chạy xe trong đường cấm, giờ cấm, dừng đỗ xe sai quy định. 8 trường hợp còn lại, đơn vị sẽ tiếp tục gửi giấy mời và sẽ có biện pháp cưỡng chế nếu chủ xe không chấp hành.

"Cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời thông tin. Trong thời gian qua, đơn vị liên tục ra quân xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường trước Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Chỉ trong 1 tháng (từ ngày 21.7 đến 21.8) chúng tôi đã xử phạt 72 trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường 400, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn TP.Thủ Đức nói chung", vị đại diện Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã gửi thư mời triệu tập và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

"Quá trình tuần tra cũng gặp một số khó khăn, như khi các chiến sĩ bận điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, tuần tra trên các tuyến đường khác, thì tài xế vi phạm khi không có mặt CSGT. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đảm trách", vị này nói thêm.

Trước đó, ngày 21.7, Báo Thanh Niên đăng bài 'Hung thần' bát nháo trước Bệnh viện Ung bướu ở Thủ Đức: Vi phạm vì sao tái diễn liên tục? - phản ánh tình trạng xe tải, xe đầu kéo, ô tô chạy trong đường cấm, giờ cấm, dừng đỗ sai quy định trên đường 400 trước cổng Bệnh viện Ung bướu ở TP.Thủ Đức (thuộc 2 phường Long Bình và Tân Phú). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan vào cuộc chấn chỉnh, xử lý vi phạm.