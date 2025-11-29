Hưng Yên: Công an phát cảnh báo về ‘tài liệu 88 trang’

Trước những thông tin đang lan truyền về những tài liệu có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người, Công an xã Tiên Hưng (Hưng Yên) đã phát đi cảnh báo về "tài liệu 88 trang" này.

Những thông tin độc hại đang lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: MXH

Công an xã Tiên Hưng nhấn mạnh, những nội dung này cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, đơn vị này khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được cần xóa ngay và không lan truyền.

Cạnh đó, người dân cần báo cáo ngay Công an xã Tiên Hưng khi phát hiện người chia sẻ để kịp thời xử lý.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo các bậc phụ huynh quản lý, giám sát chặt việc dùng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cũng cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin đồn, bởi đây là môi trường thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng tâm lý tò mò nhằm dụ dỗ truy cập link lạ, tham gia nhóm kín hoặc tải file độc hại.

Hành vi này có thể khiến người dùng bị đánh cắp dữ liệu, mất quyền truy cập tài khoản mạng xã hội, email, thậm chí bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc lừa đảo chuyển tiền.

Người dân được khuyến cáo dừng ngay mọi thao tác khi gặp nội dung bất thường, tuyệt đối không nhấp vào đường link chưa được kiểm chứng và chủ động bảo vệ bản thân cũng như cảnh báo cho người thân để phòng tránh rủi ro.

Công an xã Tiên Hưng khẳng định, người nào lưu trữ, chia sẻ, phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.