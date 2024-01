Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can sử dụng vũ khí quân dụng cướp 8 tỉ đồng

Lên kế hoạch "giăng bẫy" hòng cướp 8 tỉ đồng

26 tuổi, nhưng Nguyễn Anh Sơn (trú TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu một nhóm cướp, sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện vụ cướp 8 tỉ đồng.

Dưới trướng của Sơn có Nguyễn Minh Chiến (23 tuổi, trú H.Hớn Quản, Bình Phước), Khúc Ngọc Đoàn (21 tuổi, trú H.Hưng Hà, Thái Bình), Dương Đăng Nam Trường (24 tuổi, trú H.Lục Nam, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Điển (29 tuổi, trú TP.Móng Cái, Quảng Ninh).

Để thực hiện kế hoạch cướp tài sản, Sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền, để cướp. Sau khi liên hệ được với bà Nguyễn Hồng H. (45 tuổi, trú Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), Sơn hẹn bà H. và nói rằng mình cần đổi 8 tỉ đồng.

Nguyễn Anh Sơn tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 14 giờ ngày 26.12.2023, Sơn và đồng bọn đi 2 xe taxi đến quán cà phê Đức Trung (45A Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, H.Văn Giang, Hưng Yên). Tại đây, Sơn chuẩn bị 4 khẩu súng, 3 con dao, còn Trường ở ngoài cảnh giới. Sơn giao Điển cầm 1 khẩu súng, Chiến cầm khẩu 1 súng và 1 dao, Sơn cầm 2 khẩu súng, Đoàn cầm 1 con dao, phục sẵn.

Đến 15 giờ 50 cùng ngày, bà H. đi cùng một số người thân quen là T., C., Đ., H. cầm theo túi tiền đến điểm hẹn tại quán cà phê do nhóm Sơn phục sẵn. Khi nhóm bà H. cầm túi tiền đến nơi, Sơn cầm 2 khẩu súng, Chiến, Điển mỗi người cầm 1 khẩu súng bắn chỉ thiên và khống chế nhóm bà H. để Đoàn cướp túi tiền.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Minh Chiến CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi cướp tiền, nhóm Sơn bỏ chạy. Khi đi xuống cầu thang, Đoàn bị trượt chân ngã xuống khu vực chân cầu thang tầng 1 nên 2 anh C. và T. giữ lại được Đoàn và giành lại túi vải đựng tiền.

Thấy vậy, Sơn cùng Chiến và Điển quay lại dùng súng bắn liên tiếp về phía anh C. và anh T. Trong đó, có 1 phát trúng vào vùng bẹn đùi trái của anh C. để cứu Đoàn, sau đó cả nhóm chạy ra khỏi quán, lên ô tô để bỏ trốn.

Bị bắt sau vài ngày gây án

Cùng ngày 26.12.2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo tại quán cà phê Đức Trung có nhóm 5 nghi phạm sử dụng 4 khẩu súng và 3 con dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản với số tiền khoảng 8 tỉ đồng và bắn 1 người bị thương.

Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Ban giám đốc Công Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 1223G, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an H.Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung điều tra, truy bắt các nghi phạm gây án.

Khoảng 22 giờ ngày 29.12.2023, xác định nhóm người đang lẩn trốn tại H.Việt Yên (Bắc Giang), ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, phương tiện vây bắt. Đến 6 giờ ngày 30.12.2023, ban chuyên án đã bắt giữ được 4 nghi phạm gây ra vụ án trên, gồm: Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Minh Chiến, Khúc Ngọc Đoàn và Dương Đăng Nam Trường.

Vật chứng gây án mà nhóm bị can sử dụng CÔNG AN CUNG CẤP

Vật chứng cơ quan công an thu giữ gồm 4 khẩu súng (bên trong mỗi khẩu súng đều lắp sẵn 6 viên đạn), 34 viên đạn và các vật chứng khác có liên quan. Kết quả giám định 4 khẩu súng thu giữ của nhóm người trên là vũ khí quân dụng, kiểu côn quay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Sơn và đồng bọn về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Điển do bị can này hiện đang bỏ trốn.