Hướng dẫn lựa chọn ván gỗ vừa an toàn, phù hợp túi tiền mà lại hợp thời

Gia chủ thường giao cho kiến trúc sư tư vấn thiết kế các công trình xây dựng và hoàn thiện nội thất

Lựa chọn thông thái trước thị trường đa dạng

Khi đang tư vấn và lên kế hoạch cho một khách hàng tại TP.HCM, kiến trúc sư (KTS) Đặng Hoàng Thịnh của Công ty TNHH E&Sol chia sẻ rằng, khi tiếp cận với khách hàng, không chỉ cần định hình được phân khúc mà khách hàng đang nhắm tới, mà còn phụ thuộc vào cách tư vấn của KTS. Hiện nay, trên thị trường có đa dạng mẫu mã và chất liệu ván gỗ công nghiệp, xuất xứ từ trong nước và nước ngoài. Trong những năm gần đây, hàng của Bỉ và Malaysia đã được khách hàng tin dùng, bởi sản phẩm nội thất từ những thương hiệu này đã xuất hiện rộng rãi ở cả trong và ngoài nước, xây dựng niềm tin từ phía khách hàng.

Tuy nhiên, ván gỗ công nghiệp Việt Nam đang dần chiếm lĩnh lòng tin và vị thế trên thị trường nội địa. Do đó, các KTS thường đề cao các đặc điểm nổi bật của sản phẩm ván gỗ công nghiệp, như độ bền, khả năng chống va đập, chống cong vênh, cũng như màu sắc của sản phẩm. Thông qua những ví dụ thực tế, khách hàng Việt cũng ngày càng lựa chọn các sản phẩm ván gỗ công nghiệp do Việt Nam sản xuất.

"Điều đặc biệt mà ai cũng quan tâm là giá cả. Tôi nhận thấy các công ty sản xuất ván gỗ công nghiệp tại Việt Nam chủ động cập nhật các kỹ thuật từ nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả lại thấp hơn do không phải chi trả nhiều chi phí vận chuyển và kho bãi như hàng nhập khẩu. Do đó, có những loại ván gỗ công nghiệp Việt Nam sản xuất tiêu chuẩn xuất khẩu cho Mỹ, Nhật, Pháp… với giá rẻ gần 10 lần so với các hãng nhập khẩu, và chúng tôi thường sử dụng so sánh thực tế để tư vấn khách hàng, từ đó giúp họ dễ dàng lựa chọn được phương án phù hợp về cả giá và chất lượng cho mỗi công trình", KTS Thịnh chia sẻ.

Để có không gian nội thất chuẩn cần phụ thuộc nhiều yếu tố

Ông Trần Khánh Trung - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Giám đốc Công ty TTT Architects, chủ nhiệm CLB Kiến Trúc Xanh TP.HCM cho biết, đứng dưới góc độ là khách hàng nhìn nhận, khách hàng nên yêu cầu đơn vị thi công cung cấp thêm các số liệu kỹ thuật của gỗ, nhóm gỗ cứng hay mềm, có phù hợp với sản phẩm hay không; Độ khô của gỗ để giảm thiểu co ngót khi sử dụng; Nguồn gốc của gỗ, khai thác từ tự nhiên hay rừng trồng; Thông số kỹ thuật của lớp phủ của vecni hoặc sơn trên bề mặt gỗ sẽ cho bạn biết có phát thải chất độc hại hay không. Theo Thông tư 04, quy chuẩn 16 của Bộ Xây dựng hiện vẫn chưa có quy định các chỉ số an toàn cho lớp vecni, sơn này. Chúng ta phải đợi Bộ Công thương ban hành. Do vậy có thể tham khảo các quy chuẩn của nước ngoài do các đơn vị thiết kế đủ trình độ tư vấn. Hiện nay, Thông tư 04 có hỗ trợ kiến trúc sư tư vấn cho khách hàng một phần nhưng chưa đủ. Vì chất lượng không khí trong nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Lê Viết Hoàng Thân, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, Tập đoàn KES cho biết, ván gỗ công nghiệp muốn "xịn" là phải đảm bảo các chỉ số về chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và an toàn chứ không phải dùng nhiều keo là "xịn" vì keo chỉ là 1 chất đóng vai trò liên kết. Còn đảm bảo chất lượng hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất lượng keo, chất lượng gỗ và quy trình công nghệ sản xuất ván hiện đại để đảm bảo sản phẩm ra đạt tiêu chuẩn.

"Tại KES hiện nay, chúng tôi làm chủ quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu thô đến thành phẩm như: quá trình sản xuất keo, sản xuất ván khép kín. Vì vậy, các sản phẩm của KES làm ra đáp ứng và xuất khẩu được vào các thị trường khó tính hàng đầu thế giới. Và để cho không gian sử dụng nội thất ván gỗ công nghiệp được đẹp, có điểm nhấn, bộ sưu tập màu sắc của KES cũng là đơn vị được nhiều khách hàng ưng ý", ông Hoàng Thân nhấn mạnh.

Ông Lê Viết Hoàng Thân, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, Tập đoàn KES

Ví dụ, phong cách thiết kế Scandinavian (hay còn gọi là phong cách Bắc Âu) là phong cách có sự kết hợp cân bằng giữa 3 yếu tố: vẻ đẹp - tối giản - chức năng tiện dụng. Phong cách này được yêu mến bởi sự giản dị, ấm áp, thông thoáng tạo cho không gian sống đầy sự thoải mái. Các chất liệu không thể thiếu khi nhắc đến phong cách thiết kế Scandinavian chính là gỗ, da, lông thú cộng hưởng cùng gam màu trắng và đất.

Điểm nổi bật của phong cách này đó là sự lựa chọn gam màu trắng làm chủ đạo. Sử dụng màu trắng sẽ giúp căn phòng trở nên nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn. Nhằm tạo thêm điểm nhấn cho phong cách này, bạn có thể sử dụng các tone màu trung tính khác như kem, xám nhẹ, đen,… hoặc gam màu Blue như xanh byzantine, xanh ngọc, xanh lục,... để căn phòng thêm tươi trẻ. Ngoài ra, để tạo điểm nhấn, chúng ta có thể kết hợp các đồ nội thất có kẻ caro, kẻ sọc, hình tam giác, hình vuông. Đây là những họa tiết phù hợp và thường xuyên trong phong cách Scandinavian giúp tạo dấu ấn riêng trong thiết kế.