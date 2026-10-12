Hướng dẫn phụ nữ TP.HCM khai thác smartphone và AI vào đời sống

vào đời sống và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả, góp phần thích ứng với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Workshop “Nâng cao kỹ năng số cùng smartphone – Khai phá sức mạnh công nghệ trong lòng bàn tay” mang đến cho người tham dự cơ hội khám phá các tiện ích của điện thoại thông minh,

Chương trình do Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ tổ chức, thiết thực chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM (20.10.1981 – 20.10.2026).

Tham dự chương trình có khoảng 200 người thuộc Hội Phụ nữ phường Tân Mỹ và Hội Phụ nữ phường Tân Hưng cùng nhiều người dân trên địa bàn phường ẢNH: NI NA





Smartphone không chỉ để gọi điện, nhắn tin

Tại workshop, thạc sĩ Lương Dũng Nhân, Phó chủ tịch WISEDUCATION, Giám đốc Đào tạo hệ thống Giáo dục ATY, chia sẻ điện thoại thông minh smartphone ngày nay không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tập, làm việc, tìm kiếm thông tin và giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống.

"Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả thiết bị này, người dùng cần chủ động tìm hiểu các tính năng, thực hành những thao tác hữu ích và hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn", ông Lương Dũng Nhân nhấn mạnh.

Thạc sĩ Lương Dũng Nhân chia sẻ cách sử dụng smartphone và ứng dụng AI vào đời sống ẢNH: NI NA

Theo nội dung được chia sẻ, người dùng có thể tận dụng điện thoại để thực hiện nhiều công việc thường ngày như cài đặt lời nhắc uống thuốc, tìm hiểu cách chăm sóc cây cảnh, học cách nấu ăn,... Những thao tác tưởng chừng phức tạp có thể được thực hiện từng bước thông qua các công cụ hướng dẫn trên điện thoại.

Dùng AI sao cho đúng?

Một nội dung đáng chú ý tại workshop là cách sử dụng AI để hỗ trợ xử lý những tình huống quen thuộc. Thạc sĩ Lương Dũng Nhân giới thiệu một số công cụ như ChatGPT, Gemini, đồng thời hướng dẫn người dùng tiếp cận AI thông qua hình thức trò chuyện bằng văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh.

"Khi gặp một vấn đề trong cuộc sống, người dùng có thể trình bày hoàn cảnh, đặt câu hỏi để AI phân tích nguyên nhân và gợi ý hướng giải quyết", ông Lương Dũng Nhân chia sẻ. Ngoài ra, AI còn có thể hỗ trợ học ngoại ngữ thông qua việc luyện hội thoại, giải thích từ vựng và hướng dẫn thực hành theo từng bước.

Người tham dự chăm chú theo dõi phần hướng dẫn sử dụng smartphone an toàn, hiệu quả ẢNH: NI NA

Một nội dung thu hút sự quan tâm là dùng AI kiểm tra tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Người dùng có thể chụp ảnh màn hình hoặc sao chép nội dung gửi cho công cụ để nhận diện những điểm bất thường.

"Tuy nhiên, kết quả do AI cung cấp chỉ mang tính tham khảo, không thay thế việc xác minh thông tin từ nguồn chính thức. Người dùng không nên vội nhấn vào đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác định được độ tin cậy", thạc sĩ Lương Dũng Nhân nhấn mạnh.

Người tham dự tìm hiểu cách đặt câu hỏi để AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc ẢNH: NI NA

Nhiều phụ nữ hào hứng tìm hiểu cách ứng dụng AI vào đời sống tại chương trình. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (68 tuổi, ở phường Tân Hưng), cho biết buổi chia sẻ giúp bà có thêm kiến thức để ứng dụng AI vào cuộc sống. Trước đây, do chưa hiểu cách sử dụng, bà còn e ngại. "Qua buổi học, tôi thấy AI hữu ích và không quá khó như mình nghĩ", bà Hoa nói.