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    Hướng đi mới của ca sĩ Duy Mạnh ở tuổi 51

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Nhà sản xuất 'Trại giam hạnh phúc' hé lộ ca khúc nhạc phim 'Đóa tường vi vẫn nở'. Đây là ca khúc do Duy Mạnh sáng tác và thể hiện, đánh dấu hướng đi mới của nam ca sĩ ở tuổi 51.

    Bộ phim Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn khai thác một khía cạnh khác của đời sống ngục tù, nơi mỗi phạm nhân đều có một câu chuyện cuộc đời với những sai lầm và sự sám hối. Khi ê kíp liên hệ ngỏ lời mời tham gia sáng tác nhạc phim, Duy Mạnh đã nhận lời.

    Duy Mạnh vừa sáng tác, vừa thể hiện ca khúc nhạc phim Trại giam hạnh phúc

    Ảnh: ĐPCC

    Lý do Duy Mạnh nhận lời hát nhạc phim 

    Chia sẻ về quyết định này, nhạc sĩ Kiếp đỏ đen cho biết anh tâm đắc với kịch bản nên nhận lời tham gia ngay. Duy Mạnh cũng bật mí thêm ca khúc Đóa tường vi vẫn nở được anh hoàn thành chỉ sau khoảng một tuần, xuất phát từ những cảm nhận của anh về câu chuyện trong phim - nơi những chi tiết tưởng rất nhỏ như một lá thư, một cuộc trò chuyện, một chùm hoa tường vi cũng nói lên một phần hoàn cảnh cuộc đời và trạng thái tâm lý khác nhau của nhân vật.

    Bài hát mang dáng dấp của một bản tình ca, được mở đầu bằng tiếng dương cầm đầy sâu lắng và da diết. Dẫu vậy, sáng tác mới của Duy Mạnh lại gợi lên một sự chân thành ấm áp, những suy tư nhưng cũng đầy niềm tin.

    Thông qua ca khúc mới, nam ca sĩ hy vọng gửi gắm thông điệp rằng ngay cả giữa những hoàn cảnh tưởng chừng nghiệt ngã và tuyệt vọng nhất, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ âm thầm tồn tại.

    Nhiều khán giả tò mò liệu Duy Mạnh có tham gia một vai diễn trong Trại giam hạnh phúc?

    Ảnh: ĐPCC

    Ca khúc càng trở nên đặc biệt hơn khi nó được hát từ góc nhìn của một phạm nhân, kể về một mối tình của người ở sau song sắt hướng về người mình yêu với nhiều hy vọng. Duy Mạnh và đoàn phim đã thực hiện MV cho bài hát này. Với những phân cảnh trong Trại giam hạnh phúc cùng sự góp mặt của ca sĩ 7X khiến khán giả tò mò liệu anh có góp vai trong tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn?

    Duy Mạnh sinh năm 1975, nổi tiếng qua loạt ca khúc như Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen… Trong đó, nếu cách đây 20 năm, Kiếp đỏ đen từng được anh sáng tác để răn đe tệ nạn cờ bạc thì ở hiện tại, Đóa tường vi vẫn nở như một lời xoa dịu nỗi cô đơn của những tù nhân cũng như hướng đến sự thiện lương và ngày mai tươi sáng.

    Duy Mạnh được xem là một trong những nghệ sĩ thẳng thắn nhất trong showbiz, không ngại va chạm hay bộc lộ quan điểm của mình trước đồng nghiệp, công chúng. Anh từng chia sẻ rằng: "Tôi sống bằng nghề chứ không sống bằng danh vọng".

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