Chính trị

Hướng tới mục tiêu 3 tỉ USD thương mại song phương Việt Nam - New Zealand

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
29/08/2025 06:41 GMT+7

Chiều 28.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp ông đang thăm chính thức VN.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ VN trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hướng tới mục tiêu 3 tỉ USD thương mại song phương Việt Nam - New Zealand - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nền kinh tế VN và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có nhiều biến động, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỉ USD như đã đề ra.

Tổng Bí thư cũng đề nghị New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand, thúc đẩy cộng đồng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của New Zealand cũng như quan hệ VN - New Zealand nói chung.

Cùng ngày, tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) New Zealand Gerry Brownlee, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2 năm nay. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ mối quan hệ ở tầm cao mới.

Hướng tới mục tiêu 3 tỉ USD thương mại song phương Việt Nam - New Zealand - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức VN

Ảnh: TTXVN

Trước đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch QH New Zealand. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch QH đã tiến hành hội đàm. Trên nền tảng mối quan hệ song phương trong suốt 50 năm qua, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và thắt chặt quan hệ chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ của hai nước; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện để cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị QH hai nước tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc của QH hai nước.

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam - New Zealand

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam - New Zealand

Chiều 4.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ New Zealand tại VN Caroline Beresford đến chào xã giao.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt mục tiêu 3 tỉ USD

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand thăm đền Ngọc Sơn, thưởng thức món kem đặc biệt

