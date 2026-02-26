Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Hương vị quê hương: Rô đồng kho cà chua xanh

Ngô Mã Thiên
Ngô Mã Thiên
26/02/2026 20:00 GMT+7

Rô đồng là loại cá quen thuộc với người dân miền quê, thường sống dày đặc ở ruộng lúa, ao mương. Cá nhỏ, thân và đầu hơi tròn, lưng có gai, miệng lắm răng nhỏ sắc như kim. Vây cá màu nâu nhạt, nổi bật với một đốm đen tròn ở đuôi.

Mỗi độ đông về, nước dâng đầy đồng cũng là lúc rô đồng xuất hiện nhiều. Người dân lại rủ nhau ra đồng giăng lưới, đặt lờ. Cá rô đồng tự nhiên có thịt dai, thơm ngọt nên được ưa chuộng. Cũng vì vậy, sau mỗi mùa nước, cá lại vơi dần và ngày càng xuất hiện nhiều cá nuôi để thay thế.

Hương vị quê hương với Cá rô đồng kho cà chua xanh đậm đà Hương vị - Ảnh 1.

Nguyên liệu nấu món rô đồng kho cà chua

Rô đồng có nhiều kích cỡ nhưng phổ biến nhất là loại vừa bằng hai ngón tay, vừa đủ cho nhiều món ngon "bắt cơm": chiên xù, nướng, kho tộ, nấu canh chua. Trong đó, món rô đồng kho mặn ngọt với cà chua xanh và lá gừng luôn khiến người ăn nhớ mãi bởi hương vị đậm đà, dậy thơm đặc trưng.

Hương vị quê hương với Cá rô đồng kho cà chua xanh đậm đà Hương vị - Ảnh 2.

Rô đồng kho cà chua xanh, hương quê đậm đà

ẢNH: NGÔ MÃ THIÊN

Cá mới bắt về được đánh vảy, cắt vi, bỏ ruột rồi rửa với nước muối cho sạch. Cá để ráo, ướp sơ gia vị, phi dầu cho thơm rồi chiên sơ đến khi thịt cá chuyển sang màu cánh gián thì gắp ra để riêng. Bí quyết để nồi cá kho đậm vị nằm ở phần nước kho: đường, ớt, tiêu, nghệ giã chung, hòa cùng chút nước mắm rồi bắc lên bếp thắng lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu sánh nhẹ. Tùy khẩu vị, có thể điều chỉnh vị mặn ngọt cho vừa ăn.

Khi nước kho đã đạt, cho cá đã chiên sơ và cà chua xanh cắt miếng vào, đảo nhẹ để cá thấm gia vị rồi bắt đầu kho. Lá gừng được thêm vào để khử mùi tanh, đồng thời tạo hương cay nồng đặc trưng. Nồi cá kho được giữ lửa liu riu; đến khi nước sệt lại, cà chua chuyển màu, quyện vào thịt cá và lá gừng bốc hương thơm lừng, chỉ ngửi thôi cũng đủ làm bụng reo lên vì đói.

Cá kho múc ra đĩa ăn với cơm nóng là chuẩn vị. Thịt cá săn chắc, vị mặn ngọt hòa cùng độ chua thanh của cà chua xanh và mùi thơm của lá gừng tạo nên món ăn dân dã mà đậm đà.

Xem thêm bình luận