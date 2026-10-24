    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    HUTECH tổ chức đêm hội văn hóa, khởi động mùa thứ 9 của Miss HUTECH

    HUTECH tổ chức đêm hội văn hóa, khởi động mùa thứ 9 của Miss HUTECH

    Sầm Ánh
    Sầm Ánh
    Tối 22.10.2026, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Đêm hội văn hóa chào năm học mới 2026–2027, với nhiều tiết mục nghệ thuật do sinh viên biểu diễn. Dịp này, nhà trường cũng phát động Miss HUTECH 2027, mùa thứ 9, tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và phát triển các kỹ năng ngoài giảng đường.

    Đêm hội văn hóa chào năm học mới 2026 - 2027 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) diễn ra tối 22.10.2026, mang đến không khí sôi động với nhiều tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu dành cho sinh viên. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Erik cùng các hoa hậu, á hậu thuộc Công ty Sen Vàng và những gương mặt Miss, Mr HUTECH qua nhiều mùa thi. Đây cũng là dịp nhà trường phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027, mùa thứ 9.

    HUTECH tổ chức đêm hội văn hóa, khởi động mùa thứ 9 của Miss HUTECH- Ảnh 1.

    Nhiều tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Góp mặt trong chương trình còn có 11 câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm cùng các giọng ca cựu sinh viên và sinh viên tài năng. Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích tại các cuộc thi nghệ thuật trong và ngoài trường đã mang lại những tiết mục giàu dấu ấn cá nhân.

    Các tiết mục ca hát, nhảy, múa, rap, thời trang và võ nhạc thể hiện sự đa dạng của phong trào văn hóa, nghệ thuật HUTECH. Sinh viên trực tiếp tham gia biểu diễn và dàn dựng, đưa ý tưởng sáng tạo của từng tập thể vào chương trình.

    Với tân sinh viên, đêm hội còn là dịp tìm hiểu hoạt động của các CLB, gặp gỡ những người cùng sở thích và lựa chọn sân chơi phù hợp để phát triển năng khiếu, làm quen với môi trường đại học.

    HUTECH tổ chức đêm hội văn hóa, khởi động mùa thứ 9 của Miss HUTECH- Ảnh 2.

    Đây cũng là dịp nhà trường phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027, mùa thứ 9

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Trong khuôn khổ đêm hội, HUTECH sẽ chính thức phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027. Được tổ chức hai năm một lần ở quy mô cấp Trường, cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp, tri thức, tài năng và bản lĩnh của sinh viên.

    Với chủ đề “Tôn vinh vẻ đẹp sinh viên HUTECH”, mùa thi thứ 9 dự kiến nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 07.11.2026. Cuộc thi diễn ra trong giai đoạn tháng 1.2026 - 3.2027, gồm bốn vòng: Sơ khảo, Bán kết, Chung khảo và Gala Chung kết - Trao giải.

    Các nội dung tranh tài dự kiến gồm catwalk, trình diễn áo dài, thời trang, trang phục dân tộc, năng khiếu nghệ thuật và ứng xử. Thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, kiến thức, quan điểm cá nhân; rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước công chúng.

    Cuộc thi còn có các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Kinh nghiệm trình diễn, ứng xử và làm việc cùng ê-kíp trong quá trình dự thi là hành trang để sinh viên tiếp tục thử sức tại các sân chơi tài năng, nhan sắc trong nước và quốc tế.

    Tin liên quan

    HUTECH công bố chính sách học phí, triển khai học bổng đến 100% toàn khóa

    HUTECH công bố chính sách học phí, triển khai học bổng đến 100% toàn khóa

    Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Cùng với thông tin tuyển sinh, Nhà trường cũng công khai mức học phí của 63 chương trình đào tạo, cam kết ổn định học phí trong suốt thời gian học theo chương trình chuẩn và triển khai nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên với giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa.

    Quán quân HUTECH Startup Wings 2026: Biến bùn thải, xỉ lò cao thành vật liệu xây dựng xanh

    HUTECH TECHSHOW 2026: Dấu ấn với các đồ án ứng dụng AI, IoT và xe 'xanh'

    Khám phá thêm chủ đề

    HUTECH Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đêm hội văn hóa Năm học mới 2026-2027 Miss HUTECH 2027 sinh viên tài năng hoạt động sinh viên

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận