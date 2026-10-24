HUTECH tổ chức đêm hội văn hóa, khởi động mùa thứ 9 của Miss HUTECH

Đêm hội văn hóa chào năm học mới 2026 - 2027 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) diễn ra tối 22.10.2026, mang đến không khí sôi động với nhiều tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu dành cho sinh viên. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Erik cùng các hoa hậu, á hậu thuộc Công ty Sen Vàng và những gương mặt Miss, Mr HUTECH qua nhiều mùa thi. Đây cũng là dịp nhà trường phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027, mùa thứ 9.

Nhiều tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ẢNH: SẦM ÁNH

Góp mặt trong chương trình còn có 11 câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm cùng các giọng ca cựu sinh viên và sinh viên tài năng. Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích tại các cuộc thi nghệ thuật trong và ngoài trường đã mang lại những tiết mục giàu dấu ấn cá nhân.

Các tiết mục ca hát, nhảy, múa, rap, thời trang và võ nhạc thể hiện sự đa dạng của phong trào văn hóa, nghệ thuật HUTECH. Sinh viên trực tiếp tham gia biểu diễn và dàn dựng, đưa ý tưởng sáng tạo của từng tập thể vào chương trình.

Với tân sinh viên, đêm hội còn là dịp tìm hiểu hoạt động của các CLB, gặp gỡ những người cùng sở thích và lựa chọn sân chơi phù hợp để phát triển năng khiếu, làm quen với môi trường đại học.

Đây cũng là dịp nhà trường phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027, mùa thứ 9 ẢNH: SẦM ÁNH

Trong khuôn khổ đêm hội, HUTECH sẽ chính thức phát động Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch - Miss HUTECH 2027. Được tổ chức hai năm một lần ở quy mô cấp Trường, cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp, tri thức, tài năng và bản lĩnh của sinh viên.

Với chủ đề “Tôn vinh vẻ đẹp sinh viên HUTECH”, mùa thi thứ 9 dự kiến nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 07.11.2026. Cuộc thi diễn ra trong giai đoạn tháng 1.2026 - 3.2027, gồm bốn vòng: Sơ khảo, Bán kết, Chung khảo và Gala Chung kết - Trao giải.

Các nội dung tranh tài dự kiến gồm catwalk, trình diễn áo dài, thời trang, trang phục dân tộc, năng khiếu nghệ thuật và ứng xử. Thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, kiến thức, quan điểm cá nhân; rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước công chúng.

Cuộc thi còn có các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Kinh nghiệm trình diễn, ứng xử và làm việc cùng ê-kíp trong quá trình dự thi là hành trang để sinh viên tiếp tục thử sức tại các sân chơi tài năng, nhan sắc trong nước và quốc tế.