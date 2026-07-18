Quán quân HUTECH Startup Wings 2026: Biến bùn thải, xỉ lò cao thành vật liệu xây dựng xanh

Bước sang mùa giải thứ 8, cuộc thi HUTECH Startup Wings 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật về đổi mới sáng tạo, nơi sinh viên rèn luyện tư duy khởi nghiệp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và từng bước đưa những ý tưởng từ giảng đường đến gần hơn với nhu cầu của thị trường.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 40 dự án ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, y tế, kinh doanh, marketing, tài chính và phát triển cộng đồng. Sau nhiều vòng tuyển chọn và hoàn thiện ý tưởng, 9 dự án xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết để tranh tài.

Ngôi vị Quán quân thuộc về nhóm sinh viên Khoa Xây dựng với dự án "Con kê từ bùn thải và xỉ lò cao” - Vật liệu xây dựng xanh, tái chế chất thải công nghiệp thành sản phẩm bê tông bền vững ẢNH: SẦM ÁNH

Tại đây, mỗi đội có 10 phút bảo vệ đề án trước hội đồng giám khảo là các chuyên gia, doanh nhân và nhà quản lý. Bên cạnh ý tưởng sáng tạo, các dự án còn được đánh giá về tính khả thi, khả năng thương mại hóa, chiến lược phát triển cũng như kỹ năng thuyết trình và phản biện của nhóm thực hiện.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là nhiều dự án đã vượt khỏi phạm vi ý tưởng để tiến gần hơn đến sản phẩm thực tế. Không ít mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và hướng đến giải quyết những bài toán của xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Khép lại mùa giải năm nay, ngôi vị Quán quân thuộc về nhóm sinh viên khoa Xây dựng với dự án "Con kê từ bùn thải và xỉ lò cao" - giải pháp tái chế chất thải công nghiệp thành vật liệu xây dựng bền vững, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm tác động đến môi trường.

Giải pháp "Bionic Wings - Tay giả cơ học in 3D" nhận giải Dự án được yêu thích nhất tại HUTECH Startup Wings 2026, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp vì cộng đồng ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ ghi nhận những ý tưởng xuất sắc, HUTECH Startup Wings còn là môi trường để sinh viên kết nối kiến thức với thực tiễn, tiếp cận doanh nghiệp và từng bước hoàn thiện các dự án có khả năng ứng dụng, thương mại hóa trong tương lai.