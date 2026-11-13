'Huyền thoại' Mark Allen tiếp lửa cho hơn 2.000 VĐV tranh tài IRONMAN 70.3 Phú Quốc

Tâm điểm của tuần lễ sự kiện là cuộc đua IRONMAN 70.3 Phú Quốc diễn ra ngày 15.11, nơi các VĐV chinh phục thử thách 3 môn phối hợp gồm: 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

Theo đó, các VĐV tham dự IRONMAN 70.3 Phú Quốc đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, số lượng VĐV Việt Nam tranh tài ở cự ly chính IRONMAN 70.3 tăng 10% so với năm trước.

Mark Allen - huyền thoại từng 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, trở lại Phú Quốc để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với VĐV và tham gia các hoạt động trong suốt tuần lễ sự kiện ẢNH: BTC

Tại lễ khai mạc, ông Trần Nguyễn Bá - Phó giám đốc Sở VH-TT An Giang, chia sẻ: "Bước sang mùa giải thứ tư, IRONMAN 70.3 Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng 3 môn phối hợp trong nước và quốc tế. Việc các VĐV trở lại qua các mùa giải và giới thiệu Phú Quốc với bạn bè là sự ghi nhận đáng quý đối với nỗ lực của ban tổ chức, các đối tác và địa phương. Đây cũng là dịp để Phú Quốc giới thiệu cảnh quan biển đảo, sự hiếu khách của người dân và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế".

Phú Quốc lần đầu tổ chức giải 3 môn phối hợp vào năm 2022, trước khi chào đón mùa giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc đầu tiên vào năm 2023. Đến nay, giải đã mang đến cơ hội tham gia cho trẻ em, người lần đầu thử sức với 3 môn phối hợp và các VĐV giàu kinh nghiệm, với sự đồng hành của gia đình và người cổ vũ.

Các đại biểu, đối tác nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức trong lễ khai mạc ẢNH: BTC

Bên cạnh ý nghĩa về thể thao, việc duy trì giải đấu thường niên còn góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và sử dụng các dịch vụ du lịch tại địa phương. Theo ước tính của ban tổ chức Sunrise Events Vietnam, tuần lễ sự kiện năm 2025 tạo ra tổng tác động kinh tế khoảng 9,4 triệu USD thông qua hoạt động chi tiêu và các nhu cầu dịch vụ liên quan VĐV và những người đồng hành.

Xuyên suốt tuần lễ, làng IRONMAN cùng các hoạt động tại Phu Quoc Marina mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm và cổ vũ dành cho VĐV, gia đình, người dân địa phương và du khách, góp phần tạo nên không khí sôi động của ngày hội thể thao tại đảo ngọc.



