Sau phản ánh về chuyện 'cấm đường', Đà Nẵng sẽ nghiên cứu điều chỉnh lộ trình IRONMAN

Ngày 12.5, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết ban tổ chức (BTC) giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 sẽ nghiên cứu điều chỉnh lộ trình thi đấu phù hợp hơn trong các mùa giải tiếp theo, sau khi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng cấm, cắt đường cục bộ gây ảnh hưởng sinh hoạt người dân và du khách.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức nội dung IRONMAN toàn phần với quy mô lớn và TP.Đà Nẵng vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai. Giải đấu diễn ra ngày 10.5, do Công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức, thu hút gần 5.000 VĐV cùng người thân đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Các VĐV tranh tài trên cung đường ven biển Đà Nẵng tại giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Khác với các mùa IRONMAN 70.3 trước đây, nội dung đạp xe năm nay kéo dài 180 km (gấp đôi cự ly thông thường) khiến việc tổ chức phân luồng giao thông trở nên phức tạp hơn. Trong quá trình diễn ra giải, tại một số thời điểm và tuyến đường đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, gây bất tiện cho người dân và du khách lưu thông.

Nhiều ý kiến cho rằng việc cấm đường trong thời gian dài ảnh hưởng đến sinh hoạt, kế hoạch di chuyển của người dân, du khách; trong đó có trường hợp đoàn đưa tang, người đi làm cuối tuần và du khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng ven biển không nắm được lịch phân luồng nên gặp khó khăn khi di chuyển ra sân bay.

Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết, các phản ánh của người dân là xác đáng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành đối với các hoạt động lớn của thành phố. Trên tinh thần cầu thị, ngành du lịch cùng BTC nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức trong thời gian tới.

Nhiều tuyến đường, cầu ở TP.Đà Nẵng được phân luồng, phục vụ nội dung thi đấu đạp xe của giải IRONMAN toàn phần đầu tiên tại Việt Nam ẢNH: BTC

Cụ thể, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng đề nghị Công ty Sunrise Events Vietnam rà soát, rút kinh nghiệm và nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành giao thông trong các mùa giải tiếp theo nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động du lịch.

Các giải pháp được đưa ra gồm: chủ động truyền thông và công bố phương án phân luồng giao thông sớm trước ít nhất 15 ngày; đa dạng hóa hình thức thông tin để người dân dễ tiếp cận; nghiên cứu điều chỉnh thời gian, lộ trình thi đấu nhằm giảm áp lực tại các khu vực trọng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, dù còn phát sinh một số bất cập trong khâu tổ chức, giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 vẫn mang nhiều ý nghĩa đối với Đà Nẵng trong quảng bá hình ảnh, thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch và xúc tiến đầu tư.

Lần đầu tiên đăng cai IRONMAN Việt Nam 140.6, TP.Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến du lịch - thể thao hàng đầu khu vực. Với 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy bộ, cự ly IRONMAN toàn phần đòi hỏi VĐV phải duy trì thể lực, chiến thuật dinh dưỡng, khả năng hồi phục và sự ổn định tâm lý trong suốt thời gian thi đấu có thể kéo dài tới 17 giờ liên tục. Chính sự khắc nghiệt đó khiến IRONMAN toàn phần được xem là một trong những thử thách sức bền khắc nghiệt nhất thế giới, nơi các VĐV không ngừng chinh phục và vượt qua giới hạn bản thân. Giải đấu này thu hút hơn 4.700 VĐV từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 1.800 khách quốc tế đến TP.Đà Nẵng tham gia. Những cung đường ven biển, băng qua các cây cầu biểu tượng cùng chuỗi hoạt động expo, giải chạy cộng đồng, IRONKIDS… góp phần tạo sức hút riêng cho tuần lễ sự kiện, lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Theo Sunrise Events Vietnam, sau 9 mùa giải, IRONMAN đã mang lại giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD cho thành phố biển Đà Nẵng.



