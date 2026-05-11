Đà Nẵng bứt tốc cùng IRONMAN toàn phần

Ghi dấu trên bản đồ IRONMAN toàn phần

Ngày 11.5, BTC VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 công bố kết quả chính thức của tuần lễ sự kiện thể thao sức bền lớn nhất từ trước đến nay tại VN. Điểm nhấn đặc biệt là lần đầu tiên IRONMAN cự ly toàn phần 140.6 miles được tổ chức tại VN, đưa Đà Nẵng trở thành địa danh thứ 32 trên thế giới đăng cai giải đấu danh giá này.

Sự kiện đánh dấu bước tiến của thể thao sức bền Việt Nam, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của TP.Đà Nẵng trên bản đồ du lịch - thể thao quốc tế. Trong suốt nhiều ngày diễn ra giải, khu vực ven biển thành phố sôi động với hàng ngàn VĐV, du khách, tình nguyện viên và người dân tham gia cổ vũ.

Ở nội dung IRONMAN toàn phần, các VĐV phải hoàn thành 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy bộ trong thời gian tối đa 17 giờ liên tục. Đây được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của thể thao sức bền thế giới khi đòi hỏi VĐV duy trì thể lực, chiến lược dinh dưỡng và sự ổn định tinh thần trong thời gian dài.

Kết quả chung cuộc, Andrey Sharipov (Uzbekistan) vô địch nam với thành tích 8 giờ 45 phút 47 giây. Ở nội dung nữ, Hope Hoffman (Mỹ) giành hạng nhất với thời gian 9 giờ 49 phút 23 giây.

VĐV Andrey Sharipov xuất sắc giành ngôi vô địch nam chung cuộc tại Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cự ly toàn phần ẢNH: BTC

Trong khi đó, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm giải đấu hiện diện tại thành phố biển. Sau một thập kỷ phát triển, IRONMAN Đà Nẵng từ một sân chơi mới mẻ đã trở thành sự kiện thể thao quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn tại châu Á.

Nội dung 70.3 gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ tiếp tục thu hút đông đảo VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp. Rodrigo Acevedo (Isle of Man) giành hạng nhất nam với thành tích 4 giờ 2 phút 22 giây. VĐV Việt Nam Lâm Quang Nhật về nhì với thời gian 4 giờ 13 phút 44 giây, tạo dấu ấn đáng chú ý cho thể thao nước nhà. Ở nội dung nữ, Daniela Rodriguez (Colombia) cán đích đầu tiên.

VĐV Rodrigo Acevedo xuất sắc cán đích đầu tiên nội dung nam cá nhân tại Giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 ẢNH: BTC

Cuộc đua năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong nước và quốc tế. Trong đó, VĐV Suzuko đến từ Nhật Bản tiếp tục gây xúc động khi trở lại TP.Đà Nẵng thi đấu. Dù khiếm thị và khiếm thính, Suzuko vẫn bền bỉ chinh phục đường đua, lan tỏa tinh thần vượt qua giới hạn bản thân đến cộng đồng.

Hút khách nhờ du lịch - thể thao

Bên cạnh các giải đấu chính, tuần lễ IRONMAN còn mang đến nhiều hoạt động cộng đồng sôi động như SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 và IRONKIDS Việt Nam 2026. Gần 500 VĐV nhí từ 5 - 15 tuổi tham gia tranh tài tại khu vực Công viên Biển Đông, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động bên bờ biển TP.Đà Nẵng.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, việc lần đầu đăng cai IRONMAN toàn phần cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn của thành phố ngày càng được nâng cao. "Đà Nẵng cam kết tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng tổ chức để trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Hải nói.

Các VĐV tranh tài trên cung đường đạp xe ven biển tuyệt đẹp của TP.Đà Nẵng ẢNH: BTC

Để phục vụ giải đấu kéo dài nhiều giờ liên tục, TP.Đà Nẵng đã huy động hàng ngàn nhân sự từ lực lượng công an, y tế, cứu hộ, và tình nguyện viên. Hệ thống đường đua, trạm tiếp nước, cứu hộ đường thủy và y tế được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV.

IRONMAN không đơn thuần là cuộc đua thể thao mà còn đang tạo cú hích cho ngành du lịch TP.Đà Nẵng. Nhiều VĐV quốc tế cho biết họ lựa chọn ở lại thành phố thêm nhiều ngày để nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực và trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng như: bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay phố cổ Hội An.

Đông đảo người dân, du khách "tiếp lửa" cho VĐV tại các điểm thi đấu ven biển Đà Nẵng ẢNH: BTC

VĐV Sophie Zamacona (quốc tịch Mỹ) chia sẻ: "Tôi cùng bố tham gia đường đua IRONMAN và rất ấn tượng với vẻ đẹp của TP.Đà Nẵng. Đường đua tại đây mang lại cảm giác đặc biệt, thành phố hiện đại, thức ăn ngon và không khí thể thao vô cùng sôi động".

"Với lợi thế sở hữu bờ biển đẹp, hạ tầng du lịch đồng bộ và kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế, TP.Đà Nẵng đang từng bước định hình hình ảnh một "thành phố thể thao" của khu vực. Thành công của IRONMAN 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để thành phố thu hút thêm nhiều sự kiện quốc tế trong thời gian tới" ông Tào Viết Hải nói.