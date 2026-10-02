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    Sức khỏe

    Huyết áp cao: Vì sao người ốm vẫn mắc bệnh?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Người thừa cân, béo phì thường có nguy cơ mắc huyết áp cao nhiều hơn người ốm và người có cân nặng bình thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người gầy ốm sẽ không bị tình trạng này.

    Người gầy ốm vẫn có thể mắc huyết áp cao vì những lý do sau:

    Có nhiều mỡ bụng

    Một trong những lý do khiến người ốm vẫn mắc huyết áp là sự phân bố mỡ trong cơ thể. Có những người nhìn bên ngoài khá ốm nhưng lại có lượng mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

    Huyết áp cao: vì sao người ốm vẫn mắc bệnh? - Ảnh 1.

    Người ốm hay có cân nặng bình thường hoàn toàn có thể bị huyết áp cao vì các yếu tố di truyền, chế độ ăn nhiều muối và ít vận động

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Một nghiên cứu công bố trên chuyên san BMC Cardiovascular Disorders đã phân tích dữ liệu của hơn 10.500 người trưởng thành. Kết quả cho thấy những người dù chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường nhưng có nhiều mỡ bụng, nguy cơ mắc huyết áp cao sẽ cao hơn người có ít mỡ bụng.

    Di truyền

    Yếu tố gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc cao huyết áp có nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn. Tuy nhiên, di truyền không có nghĩa là chắc chắn sẽ bị bệnh. Các yếu tố môi trường và lối sống vẫn ảnh hưởng đến việc bệnh có xuất hiện hay không.

    Huyết áp là một đặc điểm chịu ảnh hưởng của nhiều gien khác nhau. Những yếu tố di truyền này sẽ tương tác với chế độ ăn, mức độ vận động và các yếu tố môi trường. Vì vậy, một người có vóc dáng gầy ốm nhưng có tiền sử gia đình mắc huyết áp cao vẫn nên kiểm tra huyết áp thường xuyên.

    Ít vận động, uống nhiều rượu bia và thiếu ngủ

    Ít hoạt động thể chất là một trong những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc huyết áp cao. Uống nhiều rượu bia, giấc ngủ kém và một số rối loạn giấc ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

    Một số bệnh lý khác

    Ở một số người, đặc biệt là người trẻ hoặc người trước đây có huyết áp bình thường nhưng đột ngột tăng cao, bác sĩ có thể tìm kiếm nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát. Đây là tình trạng huyết áp tăng do một bệnh lý hoặc yếu tố cụ thể.

    Bệnh thận là một trong những nguyên nhân quan trọng. Thận tham gia điều hòa lượng nước, muối và nhiều cơ chế liên quan đến huyết áp. Khi thận bị tổn thương hoặc các mạch máu cung cấp cho thận gặp vấn đề, huyết áp có thể tăng.

    Ngoài ra, một số rối loạn nội tiết cũng làm huyết áp tăng, chẳng hạn bệnh tuyến giáp, hội chứng Conn, hội chứng Cushing hoặc một số bệnh lý tuyến thượng thận cũng góp phần gây huyết áp cao, theo Healthline.

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