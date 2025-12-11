Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Huyết áp đạt đỉnh vào thời điểm nào?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
11/12/2025 00:09 GMT+7

Huyết áp luôn thay đổi trong ngày. Cơ chế này chịu ảnh hưởng của hormone, giấc ngủ, hoạt động hằng ngày và đồng hồ sinh học.

Huyết áp thường tăng vào sáng sớm, giữ ở mức ổn định trong ngày và giảm khi đêm xuống để tim và mạch máu được nghỉ, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Đối với người bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn giấc ngủ hoặc mắc bệnh tim, việc nhận biết sự thay đổi này rất quan trọng.

Huyết áp tăng vào sáng sớm

Theo các chuyên gia, giai đoạn từ 6 đến 9 giờ thường ghi nhận mức huyết áp cao nhất trong ngày. Thời điểm này đánh dấu sự chuyển đổi từ trạng thái ngủ sang tỉnh táo. Cơ thể cần chuẩn bị cho vận động và hoạt động trí não, nên các hormone như cortisol và adrenaline tăng mạnh. Sự tăng này làm nhịp tim nhanh hơn và khiến mạch máu co lại, từ đó đẩy chỉ số huyết áp lên cao.

Theo tạp chí American Heart Association Journals, sự thay đổi ngày đêm thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Người có bệnh nền như tăng huyết áp hoặc tiểu đường dễ bị ảnh hưởng hơn vì tim và mạch máu phải chịu áp lực lớn khi bắt đầu ngày mới.

Huyết áp đạt đỉnh vào thời điểm nào? - Ảnh 1.

Giai đoạn từ 6 đến 9 giờ thường ghi nhận mức huyết áp cao nhất trong ngày

Ảnh: AI

Huyết áp ổn định vào trưa

Sau thời điểm tăng mạnh buổi sáng, huyết áp bước vào giai đoạn ổn định từ cuối buổi sáng đến đầu buổi chiều.

Giai đoạn này phản ánh các hoạt động sinh hoạt bình thường như làm việc, đi lại, vận động nhẹ và xử lý thông tin. Những hoạt động này kích thích hệ tim mạch hoạt động đều nhưng không gây quá tải.

Tuy vậy, nhiều thói quen ban ngày có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Căng thẳng khi làm việc, thiếu nước, tiêu thụ quá nhiều caffeine, bỏ bữa hoặc ngồi lâu đều làm chỉ số huyết áp thay đổi.

Đến cuối buổi chiều, huyết áp có xu hướng giảm nhẹ khi cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.

Huyết áp giảm vào ban đêm

Trong giấc ngủ, cơ thể bước vào giai đoạn giảm huyết áp tự nhiên. Theo dữ liệu từ PubMed Central, mức giảm thường nằm trong khoảng từ 10-20%. Đây là quá trình cần thiết giúp tim và mạch máu hồi phục sau một ngày hoạt động.

Một số người không có sự giảm này. Các bệnh lý như tiểu đường, bệnh thận, ngưng thở khi ngủ hoặc rối loạn thần kinh tự động khiến huyết áp ban đêm giữ ở mức cao.

Giấc ngủ không đều, tiếp xúc màn hình quá khuya hoặc chất lượng ngủ kém cũng gây ảnh hưởng và làm huyết áp ban đêm tăng.

Việc hiểu rõ nhịp sinh học của huyết áp tạo cơ hội bảo vệ tim mạch, người có nguy cơ cao hoặc đang điều trị tăng huyết áp sẽ chủ động hơn trong kiểm soát sức khỏe. Điều này cũng góp phần ngăn biến chứng, ổn định chỉ số huyết áp và duy trì sức khỏe tim mạch an toàn mỗi ngày.

