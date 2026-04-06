Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Đức cùng đội trẻ TP.HCM gây thất vọng lớn, bị loại ngay trên sân nhà

Văn Trình
06/04/2026 18:38 GMT+7

Chiều 6.4, vòng bảng VCK U.15 quốc gia – Cúp Modern 2026 chính thức khép lại với những diễn biến hấp dẫn ở lượt trận cuối bảng A, qua đó xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết.

U.15 Tây Ninh vượt khó

Tại bảng A, hai cặp đấu diễn ra cùng giờ nhưng tâm điểm dồn vào cuộc “chung kết” giữa U.15 Tây Ninh và U.15 Ninh Bình. Trước giờ bóng lăn, hai đội cùng có 3 điểm, song U.15 Ninh Bình xếp trên nhờ hiệu số, đồng nghĩa U.15 Tây Ninh buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

Nhập cuộc với quyết tâm cao, U.15 Tây Ninh nhanh chóng đẩy cao đội hình và cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Hữu Quang ở phút 16. Đến cuối hiệp 1, Anh Hào tiếp tục lập công, giúp đội bóng này tạm dẫn 2-0.

U.15 Tây Ninh vào tứ kết với vị trí nhì bảng A

Sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao trào. U.15 Ninh Bình rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm của Tấn Tài (phút 53), trước khi U.15 Tây Ninh chỉ còn chơi với 10 người do Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng lợi thế hơn người, Minh Huy ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Ninh Bình ở phút 66.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến chỉ ít phút sau đó. Từ tình huống cố định, Ngọc Quang tung cú sút đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho U.15 Tây Ninh, qua đó giành tấm vé cuối cùng của bảng A vào tứ kết.

Adu Huỳnh Đức Favour cùng U.15 TP.HCM gây thất vọng lớn

Ở trận đấu còn lại, U.15 SLNA chạm trán chủ nhà U.15 TP.HCM. Trước khi trận đấu này diễn ra, U.15 SLNA đã sớm giành quyền đi tiếp với ngôi đầu. Trong khi đó, U.15 TP.HCM thể hiện bộ mặt thất vọng, thua cả 2 trận.

Dù vậy, ở trận đấu này, U.15 TP.HCM vẫn thể hiện quyết tâm, tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trong đó, cầu thủ trẻ có tên đặc biệt, mang 2 dòng máu Nigeria - Việt Nam Adu Huỳnh Đức Favour tiếp tục được đá chính. 

Nhưng trước sức mạnh của U.15 SLNA, U.15 TP.HCM không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ. Không những vậy, U.15 TP.HCM còn tỏ ra lỏng lẻo ở hàng thủ, phải nhận thất bại đậm 0-6. Đồng thời, kết quả này cũng khiến U.15 TP.HCM khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng và bị loại. Ở chiều ngược lại, U.15 SLNA có 9 điểm, vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

U.15 SLNA dễ dàng đánh bại U.15 TP.HCM (trái)

Adu Huỳnh Đức Favour (bìa trái) là một trong những cầu thủ nhận được sự chú ý đặc biệt của U.15 TP.HCM

Kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết giải U.15 quốc gia 2026 gồm: SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Thể Công Viettel I (bảng B); Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc về Becamex TP.HCM và Quảng Nam. Vòng tứ kết hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn của lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Duy Mạnh, Tuấn Hải truyền lửa cho cầu thủ nhí ở giải U.11 toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026

Sáng 6.4.2026, BTC công bố VCK giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026. Đặc biệt, 2 tuyển thủ Duy Mạnh và Tuấn Hải cũng có mặt để truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.

