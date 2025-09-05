Hy hữu: Hai vợ chồng cùng bị lừa đảo qua mạng với thủ đoạn khác nhau

Làm quen với người lạ qua mạng xã hội rất dễ bị sập bẫy lừa đảo trực tuyến ẢNH: NVCC

Ngày 5.9, anh L.T.T, ngụ tại TP. Đà Nẵng liên hệ với PV Thanh Niên để trình báo trường hợp bị lừa đảo qua mạng của mình. Anh T. kể, anh thường hay vào mạng lướt TikTok, vài hôm trước có một tài khoản tên "phuonglan" nhắn tin kết bạn làm quen, tự giới thiệu là giáo viên mầm non đang sống ở Đông Anh (Hà Nội). Sau khi nhắn tin được vài hôm, "phuonglan" bắt đầu giới thiệu mã khuyến mãi cho anh T. để tham gia chương trình bình chọn trang sức để kiếm lợi nhuận.

Ban đầu anh T. hơi ngần ngại sợ bị lừa nhưng "phuonglan" khẳng định đã tham gia chương trình này 2 năm rồi và kiếm được rất nhiều tiền. Nghe lời dụ dỗ, anh T. truy cập vào website gmarketgold.vn và bắt đầu mua các gói trang sức. Ban đầu chỉ với gói 700.000 đồng, anh T. được hoàn lại 900.000 đồng. Thấy có lợi và quá dễ kiếm tiền, anh T. bắt đầu chuyển tiền nhiều hơn để mua các gói có giá trị cao hơn. Tổng cộng cho đến lúc nhận ra bị lừa đảo, anh T. đã chuyển vào gần 30 triệu đồng và không rút ra được. Khi anh T. nói rằng không còn đủ tiền để nộp thì người bạn quen qua mạng bắt đầu tìm các lý do để đổ lỗi, còn hệ thống chăm sóc khách hàng thì từ chối hoàn trả lại khoản đầu tư.

Cùng nhau "đua top" là hình thức dụ dỗ nạn nhân nạp tiền vào để chiếm đoạt ẢNH: K.K

Đáng nói, chỉ cách đây vài tháng, chính anh L.T.T là người đã trình báo cơ quan chức năng về trường hợp bị lừa của vợ mình là chị Lê Thị Loan, cùng ngụ tại Đà Nẵng. Ở thời điểm đó, chị Loan là giáo viên đã nghỉ dạy được một thời gian, khi thấy một trường quốc tế tuyển dụng giáo viên, chị đã đăng ký và sa vào bẫy dẫn dụ vào những trang web để làm nhiệm vụ an sinh xã hội. Chị Loan đã dùng số tiền hương hỏa của gia đình gần 300 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chuyên gia an ninh mạng thuộc dự án Chongluadao.vn cho biết những trường hợp bị lừa nói trên là các hình thức phổ biến đã được cảnh báo thời gian dài. Thủ đoạn của chúng là đánh vào tâm lý cô đơn, cần người chia sẻ trong cuộc sống. Kẻ lừa đảo thường giả danh trai xinh, gái đẹp, tạo dựng lòng tin thông qua tin nhắn trên mạng xã hội, ứng dụng OTT. Chúng lấy lý do để không gặp mặt trực tiếp, sau đó lừa nạn nhân tham gia vào ứng dụng, trang web cờ bạc hoặc đầu tư giả mạo.

Người dùng ban đầu có thể thắng số tiền nhỏ và rút được tiền về để tạo lòng tin. Sau đó, họ bị thúc giục nạp thêm để gia tăng lợi nhuận. Khi số tiền đủ lớn, kẻ gian lấy lý do để khóa tài khoản, yêu cầu nạp thêm nếu muốn mở khóa, hoặc hứa hẹn cho rút tiền nhằm chiếm toàn bộ tài sản và cắt đứt liên lạc.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nên cảnh giác với những tin nhắn làm quen, tin nhắn giả vờ nhầm lẫn để gạ gẫm tạo dựng mối quan hệ. Khi có những lời mời tham gia đầu tư sinh lợi với lợi nhuận khủng thì phải dứt khoát từ chối ngay từ đầu bởi vì không có hình thức kinh doanh hợp pháp nào mà mang lại siêu lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn.