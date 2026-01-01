Hy hữu: Người phụ nữ nguy kịch do bánh xe đầu kéo rơi ra, lăn trúng

Ngày 1.1.2026, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh xử lý vụ bánh xe đầu kéo rơi ra khi xe đang lưu thông làm một phụ nữ bị thương nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 43 ngày 31.12.2025, tài xế N.V.R (34 tuổi, ngụ P.Mỹ Ngãi, Đồng Tháp) điều khiển xe đầu kéo BS 66H-xxx.xx kéo theo rơ móc BS 66R-xxx.xx chở xi măng lưu thông trên quốc lộ 53 theo hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.

Khi xe đi đến đoạn Km13+300, thuộc địa bàn ấp Long Hiệp, xã Long Hồ (Vĩnh Long), bánh xe trục trước bên trái của rơ móc bất ngờ rơi ra, lăn qua bên trái đường, va chạm 2 xe máy đang đổ trên vỉa hè, sau đó tiếp tục va chạm vào bà N.T.T.T (43 tuổi, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long Hồ, Vĩnh Long) đang đứng bán bông.

Hiện trường ngổn ngang sau tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hậu quả, bà T. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ.

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo rơi bánh xe khiến một người phụ nữ nguy kịch đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.