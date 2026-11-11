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    Hy hữu: Ong bay vào mũi, mắc kẹt trong phế quản người đàn ông 66 tuổi

    Liên Châu
    Liên Châu
    Đang ngồi sau xe máy đi trên đường, người đàn ông bất ngờ bị ong chui vào mũi, rồi chui sâu vào đường thở gây bít hẹp phế quản.

    Bệnh nhân nam, 66 tuổi, trú tại Quốc Oai (Hà Nội) phải nhập viện tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư do dị vật di chuyển xuống tận phế quản thùy dưới phổi phải, gần như bít kín lòng phế quản.

    Sự việc xảy ra khi ông đang ngồi sau xe máy di chuyển trên đường, bất ngờ con côn trùng lao vào mũi, gây đau rát. Trong lúc ông tìm cách kéo ra, côn trùng liên tục giãy giụa, bám chặt vào niêm mạc khiến mũi chảy nhiều máu, và tiếp tục di chuyển sâu bên trong đường thở.

    Hi hữu ong chui vào mũi, bít hẹp đường thở khi đang di chuyển trên đường - Ảnh 1.

    Tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, con ong được lấy ra từ phế quản nam bệnh nhân

    ẢNH: PHƯƠNG ANH

    Sau khi tự bơm rửa, hút mũi, ông tiếp tục thấy vướng trong mũi họng, rồi ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải.

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Hòa Bình, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, nhận định, đây là trường hợp dị vật đường thở hy hữu. Côn trùng đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản tại vị trí mắc kẹt.

    Khác với những dị vật thông thường, côn trùng sống có khả năng di chuyển, giãy giụa và bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Khi cố gắng kéo dị vật ra không đúng cách có thể gây trầy xước, chảy máu và tổn thương thêm đường hô hấp. Khi côn trùng chết, các bộ phận như chân, cánh, râu có thể bị gãy, rụng hoặc tách rời. 

    Vì vậy, lấy dị vật cần kiểm soát nguy cơ bỏ sót những mảnh nhỏ trong các nhánh phế quản, vì các mảnh này gây phản ứng viêm tại vị trí mắc kẹt, thậm chí viêm phổi.

    Bệnh nhân đã được can thiệp lấy dị vật tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, được xác định là con ong. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh hiện cải thiện rõ rệt, không còn ho, khó thở.

    Bác sĩ Bình lưu ý, khi côn trùng sống xâm nhập vào mũi, người dân không nên tự ý dùng tay, dụng cụ để gắp kéo, bơm rửa hoặc khịt mạnh nhằm đẩy dị vật ra ngoài. Những thao tác này có nguy cơ làm tổn thương niêm mạc và khiến dị vật di chuyển sâu hơn, đặc biệt nguy hiểm nếu rơi xuống khí quản, phế quản. 

    Cần đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng khi nghi ngờ có dị vật trong mũi, đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện ho sặc đột ngột, đau tức ngực hoặc khó thở.

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